УПЛ, по мнению многих болельщиков и экспертов, вернулась слишком рано, но так не думают фанаты Динамо. Киевлянам уже в четверг придется принимать Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы, а за плечами только сборы и вера в светлое будущее. "Бело-синим" нужен хотя бы один серьезный официальный матч, чтобы почувствовать мяч и поле в нормальных условиях – и встреча с Олимпиком выглядит идеальным вариантом для старта.

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Несмотря на привкус "контрольности" поединка, Динамо не имеет права на осечку. Подопечные Мирчи Луческу еще лидируют в таблице, но отрыв от Шахтера составляет всего одно очко – и вряд ли "горняки" допустят осечку с Колосом, как киевляне перед зимней паузой.

Сборы Динамо

Мирча Луческу дал своим подопечным очень серьезные нагрузки, постепенно увеличивая количество матчей – всего их провели восемь (четыре победы, два поражения и две ничьи). Пять соперников были очень крутыми: Легия, солигорский Шахтер (по 2:0 в пользу киевлян), сборная Иордании (0:0), Лудогорец (проигрыш 1:2) и БАТЭ (разгром 5:2) – заметно, что "бело-синих" готовили в еврокубки.

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Продолжилась печальная традиция эпидемии травм во время подготовки к сезону. Это уже даже не смешно – повреждения получили Андриевский, Цыганков и Гармаш, а Вербич из-за проблем с мышцами не провёл ни одного матча на втором сборе. Кадири подвернул голеностоп и пропустил все сборы, равно как и Белуце. Тымчик тоже не восстановился, не сыграв ни в одном спарринге. Русин пропустил сборы, на которых давали самые большие физические нагрузки.

В кадровом плане в динамовском королевстве все было тихо. В аренду в Ворсклу отправился Цитаишвили, а из аренд вернулись Сидклей и Кадири. Кроме того, снова доступен Беседин. Стоит отметить и появление большого количества молодежи на сборах – в Турции и ОАЭ бегали братья Волошины, Ванат и Моргун.

Из тактических изюминок можно отметить продолжение работы в схеме 4-2-3-1. Команда здорово прессинговала на чужой половине, неплохо оборонялась (всего пять пропущенных голов), однако слабо выглядела при стандартах соперника. При этом Динамо редко забивало – в первых семи из восьми спаррингов динамовцы закатили семь голов. Это снова возвращает команду к проблеме нападающего, которую Беседин и Супряга пока не решили (ноль голов на двоих). Лучшим бомбардиром стал Цыганков, который забил четыре мяча в пяти поединках.

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Из "изюминок" стоит вспомнить попытки наиграть Миколенко в роли опорника. Украинский Киммих из Виталия не получился, поэтому после двух матчей его вернули на левый фланг обороны. Также интересно, что во всех матчах принял участие Сидклей, а Андриевский выглядел одним из лучших полузащитников.

Сборы Олимпика

Конечно, на фоне сборов Динамо подготовка Олимпика выглядит не так масштабно, однако интересные моменты здесь также были. Чего только стоит приход в тренерский штаб самого Яя Туре! Правда, на зимних сборах звездного ивуарийца почти не было.

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В игровом плане все также было весело. Во время первой части подготовки Олимпик забивал по два-три мяча и примерно столько же пропускал, а под конец сборов показатели голов опустились до минимального уровня – хотя в последнем матче было 2:2. При этом команда проиграла лишь в одном из семи поединков, потерпев поражение от Будучности. Общая разница голов идентична динамовской – 12:8.

В кадровом плане наиболее заметным изменением стал уход Шахаба. Кроме того, "олимпийцев" покинули Ксенз, Кравчук и Кириленко. Центрбэк и капитан Дмитрий Гришко повесил бутсы на гвоздь, став помощником Игоря Климовского в тренерском штабе.

Новички также были, но вряд ли фамилии Хамелюка, Векляка, бразильца Таллеса и камерунца Нкенга о чём-то говорят болельщикам. Правда, последний сумел забить три гола, став лучшим бомбардиром команды на сборах – школа Порту сказывается. Словом, селекция у Олимпика сработала неплохо.

Кадровая ситуация

Травмированные: Вербич (под вопросом), Тимчик, Белуце, Бурда – Кичак, Цимбалюк

Дисквалифицированы: Шепелев (Динамо Киев)

Не сыграют по другим причинам: Шабанов (переговоры с Легией) – Каргбо, Бенито (условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Олимпик

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Забарный, Миколенко – Андриевский, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Супряга

Олимпик: Бетим – Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко – Бабенко – Политыло, Альваренга, Романовский – Нкенг, Тейшейра

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Динамо в матче первого круга разгромило дончан, но даже тогда команда Мирчи Луческу имела определенные проблемы. Киевляне сохранили свойство терять инициативу и пропускать необязательные голы, а Олимпик осенью выглядел очень стабильно и прочно – словом, "бело-синие" не имеют права смотреть на соперника, как на простые три очка.

Дончане могут дать бой – особенно в рамках сложного зимнего футбола, который так не любят наши гранды (Колосу вице-чемпион проиграл именно зимой). Впрочем, уровень ответственности у Динамо слишком высокий, равно как и разница в классе. Да и Олимпик без Шахаба пока трудно представить – он шел в лидерах гонки бомбардиров. Именно поэтому стоит ставить на победу подопечных Мирчи Луческу.

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