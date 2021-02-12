"Це не про гроші. Я не хотів завершувати кар'єру гравця. Після виступів у Китаї повернувся додому в Лондон і поговорив з Дмитром Селюком.

"Луческу – чудовий тренер", – Яя Туре вже готується до поєдинку проти Динамо

Я погодився зі своїм агентом – почався COVID, з пандемією все так важко. Агент запропонував повернутися в Україну, вчитися, працювати. Потрібно багато працювати, думати про майбутнє і здобувати досвід. Переїзд сюди – це не про гроші. Це про розвиток і перехід на інший рівень", – запевнив Туре в інтерв'ю Бомбардиру.

Нагадаємо, що екс-зірка Барселони та Манчестер Сіті працюватиме помічником головного тренера Олімпіка Ігоря Климовського. Контракт розрахований до літа 2021 року.

"Перевага Брюгге над Динамо – очевидна": Денис Босянок – про Луческу, наших в Аталанті і 10-сантиметрові офсайди