"Луческу знає багато мов. Іноді він може щось донести гравцям навіть без слів, просто показуючи. Ви можете навчитися футболу, просто дивлячись на нього. Іноді просто стоїш біля нього і можеш чогось навчитися.

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Всередині колективу він спілкується українською, якою володіє не на 100%, але говорить нею, розуміє. Також прекрасно знає італійську, румунську, португальську. Його асистент Карас переводить з румунської на українську і навпаки. Футболісти добре все розуміють. Вони вловлюють все, що їм кажуть. Був здивований цьому. Деякі з них говорять дуже гарною англійською – Миколенко, Забарний, Сидорчук.

Деякі не говорять англійською, але вони розуміють, чого ти від них хочеш. Якщо вони хочуть перейти в інші чемпіонати, їм потрібно краще знати. Наприклад, Супрязі потрібно вчити іноземні мови, якщо він хоче виїхати в європейський чемпіонат", – поділився Лонго у подкасті UKRFUT24.

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