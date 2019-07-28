"Дайте Луніну довбаний шанс": Реал пропустив 7 голів – фанати та іспанські ЗМІ знайшли винних, а каталонці насміхаються

Атлетіко розбомбив Реал Мадрид у матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Конкуренти Андрія Луніна на двох пропустили 7 м'ячів. "Це неприпустимо", – зізнається навіть головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан, який, утім, не посипає голову попелом.

Атлетіко принизив Реал у Міжнародному кубку чемпіонів – попри солідну назву, це лише товариський турнір. Однак дербі, а особливо такі принципові, як мадридське, завжди керувалися своїми принципами. А такі клуби, як Реал, не мають права пропускати 7 голів після настільки провального сезону, де валилось все і на кожному з фронтів. Ось, власне, у тому, що Зідан нічого не змінює в цій апатичній команді "королів", головна претензія мадридських ЗМІ.

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Приниження, руїна, знову одне і те саме – по Зідану і його збіговиську гравців (командою цей хаотичний на полі організм важко назвати) пройшлися не лише каталонські журналісти, які традиційно смакують кожну болючу поразку "вершкових". Історичним прочуханом називає цю історію AS: "Ми побачили велику команду та руїну". Marca впевнена, що у самовдоволених зірок Реала не залишилось і краплини бажання. Щось у цьому є, знаєте – 2 поразки, одна нічия у США наштовхують на невеселі роздуми.

Слова капітана мадридців Серхіо Рамоса, мовляв, у всьому цьому фіаско винен Атлетіко, який підійшов до битви, як до офіційного матчу, а ми сприймали його лише як спаринг звучать знущанням над вболівальниками. Так, це лише контрольні поєдинки, які не значать нічого, крім відносної втрати честі та престижу. Але у фанатів уже потроху здають нерви. Важко не помічати такі фіаско і відсутність змін у тому, що раніше вимагало революційного оновлення.

А колишній президент Реала, синьйор Кальдерон застерігає, що останні невдачі не випадкові, а якщо ніяк не відреагувати, може повторитися катастрофічний 2006-й, коли команда вперше у своїй історії 3-й сезон поспіль не взяла жодного трофею і почувалась зруйнованою. Провальна серія саме і почалася через рік після завоювання Ліги чемпіонів.

"Si los socios no reaccionan a tiempo, el futuro será el de 2006" https://t.co/nSPr4He49K vía @diarioas — Ramón Calderón (@rcalderonorg) July 27, 2019

Дон Рамон вважає, що його наступник на посаді президента Флорентіно Перес припустився історичної помилки, позбувшись Роналду. Бо саме "такі гравці можуть затушувати структурні помилки в організації клубу, футбольним директором якого стає будівельний інженер, а у тренери беруть людину з клубу 3-ї ліги, що поняття не має, якою схемою грати".

Каталонські видання відверто насміхаються над Реалом. Mundo Deportivo славетно покреативив, зробивши цифру 7 центральним символом недільної обкладинки. Під таким номером гравець Валенсії Ферран Торрес приніс Іспанії перемогу на Євро-2019 U-19. Сімку на спині носить Карлос Перес – герой Барселони у спарингу з командою Іньєсти та Вільї, 21-річний вихованець кантери каталонців. Ну, і звісно, Реал пропустив саме 7 голів, ставши посміховищем.

"Хтось підключився, а когось принизили", – Sport акцентує на контрасті результату і гри його улюбленої Барси а ненависного Реала. Історичне побиття, від якого "проект Зідана" почало хитати. Інша каталонська газета L'Esportiu відзначає, що "Мадрид зумів скомпрометуватися навіть під час передсезонної підготовки".

Реал пропустив 12 голів за перші 3 матчі після відпустки, і це чи не головна проблема "вершкових". Причому Зідан послідовно демонстрував своє ігнорування Андрія Луніна та потенційно третього голкіпера на наступний сезон (Дієго Альтубе), які могли себе показати лише на тренуваннях. Грали виключно Кейлор Навас і Тібо Куртуа. Доволі зверхній бельгієць на свою голову ляпнув, що нарешті всім має стати зрозуміло, хто тут справжній воротар №1. Після чого пропустив 5 сухих голів за перший тайм від Атлетіко. І це для нього далеко не перша маніта у футболці Реала.

Деякі фанати закликали дати бодай один шанс Луніну, який очевидно піде в оренду, але заслужив себе проявити. Принаймні минулоріч при Соларі Андрій трохи пограв у тому ж Міжнародному кубку чемпіонів та долучився до завоювання Трофею Бернабеу. "Дайте Луніну довбаний шанс. Напевно, наш найкращий голкіпер", – не витримують емоційні вболівальники. Тим паче, якщо так довго не можете знайти йому нову команду.

Also. Give Lunin a freaking chance. Probably our best GK rn. — alicia (@asensional) July 27, 2019

Вболівальники також з ностальгією згадали, як українець став автором найкращого сейву березня в березні 2019-го – саме в зустрічі проти Атлетіко. "Луніна в основу". Загалом же те, як Зідан поводиться з Андрієм свідчить лише про одне – екс-воротар Зорі та Дніпра не гратиме у нього за жодних умовах. Француз анітрохи не зацікавлений у якомусь розвитку чи ігровій практиці таланта, котрого не просив підписувати.

Lunin titular https://t.co/t3DvJucxqD — Abrar Real Madrid futbol?? We don't know her.. (@ZidanesBaldhead) July 28, 2019

Який в його уяві, не виключено, стоїть нижче за власного сина Люка чи навіть Бейла, якого просив продати замість Роналду ще під час першого пришестя на тренерський місток. Принаймні Гарета він хоча б інколи випускав цього літа.

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Поведінка Зізу загалом викликає нерозуміння навіть у лояльної преси. Недільна Marca запитує, де ж ті обіцяні зміни. Наставник продовжує ставити на перевірену гвардію з минулого, поруч з якою навіть єдиний літній "галактіко" Еден Азар виглядає дуже блідо. Команда пропустила більшість своїх літніх голів ще у перші 30 хвилин, а з Атлетіко розвалилася ще до 10-ї! Що награє Реал, невідомо. Схема все та ж (4-3-3), а в основі незмінно виходять ті, хто провалили минулий сезон – вони виглядають так само апатично і мляво.

Недовіра до молоді поставлена на п'єдестал. Більшість тих, хто заграв завдяки Соларі, зараз не при справах або вже покинули Бернабеу. "Лунін не отримав і 45 хвилин у міжсезоння. Кейлор залишається. Ми купуємо молодих, щоб не дати їм грати. Флорентіно не знайшов нічого кращого, як найняти тренером найконсервативнішого хлопця в історії", – один з популярних твітів ілюструє зневірені настрої фанатів.

Новачки теж не вражають. Крім Азара, це здебільшого підсилення лави запасних, ніж реальні зірки, які зроблять різницю. Можливо, такими провальними результатами Зідан просто намагається змусити Переса прикупити йому Погба за будь-які гроші, але коштів попросту немає, адже операцію продаж також не можна назвати успішною. Усі ті важковаговики, за кого могли виручити необхідні 200 млн євро, залишаються або йдуть максимум в оренду.

Фанати Реала бачать майбутнє в чорних тонах, а основною проблемою після невиразних і подекуди ганебних матчів претемпоради називають півзахист (45%) і Зідана (34%), хоча іншим гравцям і керівництву також дісталося. Цікаво, що навіть Луніна, який не зіграв жодної хвилини і все ще готується до оренди, читачі сайті Marca оцінили не так провально, як першого капітана Серхіо Рамоса, воротаря №1 Тібо Куртуа та головного тренера – найгірших за версією фанатів під час американського турне. Більше позитивних голосів, ніж негативних, отримали лише юні Родріго, Кубо, запасний воротар Навас, а також Азар, Асенсіо, Браїм Діас, Менді та Хаві Ернандес.

За трансфер Поля Погба уже виступає більшість (60%), але в те, що один лише Поль вирішить проблеми Реала, вірять 8%. Зідан – не є ідеальним тренером для оновленого проекту "вершкових". Відразу 64% сумніваються у його здатності вивести команду з кризи. Аж 80% вважають, що команду було підсилено недостатньо. Зідан обіцяв зміни, а РЕАЛьність виявилась зовсім іншою. Сезон ще не стартував, а "королівська" частина Мадрида вже веслує проти течії.

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