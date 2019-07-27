Дубль резервіста Барселони Переса у відеоогляді контрольного матчу з Віссел Кобе

Іспанська Барселона переграла японський Віссел Кобе в спарингу. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Блаугранас" повністю контролювали гру, але не змогли довести до гольового завершення власні атаки в першому таймі.

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Натомість у другій половині спрацював джокер Вальверде – Карлес Перес. Резервний форвард Барси на 59-й хвилині обігрався із Малком і витончено переграв кіпера японців у боротьбі віч-на-віч. А під завісу матчу він отримав передачу з лівого флангу в штрафному майданчику, трохи змістився і за діагоналлю пробив низом у дальній кут.