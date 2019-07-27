Іспанія перемогла Португалію та стала чемпіоном Європи-2019 U-19

У Вірменії завершився чемпіонат Європи серед команд U-19. Переможцем турніру стала команда Іспанії.

Євро-2019 U-19. Фінал

Португалія – Іспанія – 0:2

Голи: Торрес, 34, 51

Збірна Іспанії стала чемпіоном Європи-2019 серед команд U-19. У фіналі іспанці перемогли Португалію завдяки дублю Феррана Торреса.

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19-річний нападник Валенсії відзначився по разу у кожному з таймів. Обидва голи Торрес провів ефектними ударами з лівої. До слова, це вже друга зустріч команд на турнірі – Іспанія та Португалія грали в одній групі. Поєдинок групового турніру завершився з рахунком 1:1.

Зазначимо, участь у Євро-2019 брали 8 збірних – Вірменія, Італія, Іспанія, Португалія, Чехія, Норвегія, Ірландія та Франція. У півфіналі іспанці в серії пенальті здолали Францію, а Португалія розгромила Ірландію.

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