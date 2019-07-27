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Атлетіко знищив Реал у надрезультативному матчі Міжнародного кубка чемпіонів

08:27 773 Читать на русском
Атлетіко знищив Реал у надрезультативному матчі Міжнародного кубка чемпіонів
Дієго Коста / Твіттер Атлетіко

Мадридське дербі в рамках товариського турніру завершилося вкрай несподіваним результатом.

 

Міжнародний кубок чемпіонів

Реал – Атлетіко – 3:7

Голи: Начо, 59, Бензема, 85 (пен.), Х. Санчес, 89 – Коста, 1, 28, 45, 51, Феліш, 8, Корреа, 19, Вітоло, 70

Вилучення: Карвахаль, 65 – Коста, 65

Реал: Куртуа (Навас, 46), Марсело (Бейл, 62), Рамос (Хаві, 62), Одріосола (Карвахаль, 46), Начо, Іско (Родріго, 62), Кроос, Азар (Адрі, 62), Модріч (Кубо, 62), Вінісіус Жуніор (Васкес, 46), Йовіч (Бензема, 30).

Атлетіко: Облак, Савіч (Феліпе, 66), Ермосо (Монтеро, 66), Тріпп'єр (Карлос Ісаак, 65), Лоді (Санчес, 66), Сауль (Еррера, 66), Коке (Льоренте, 66), Лемар (Санабрія , 66), Феліш (Вітоло, 66), Дієго Коста, Мората (Корреа, 13, Камельо, 66).

"Матрацники" відвантажили п'ять м'ячів у ворота принципового суперника ще в першому таймі. Дієго Коста згадав свої найкращі роки і забив три голи, його підтримали Анхель Корреа і зірковий новачок команди Жоау Феліш.

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У дебюті другої половини Коста оформив покер і вирішив, що з нього досить. Скандальний нападник разом з Карвахалем став одним з головних фігурантів бійки, яку команди зчинили після жорсткого зіткнення в центрі поля. Підсумок – Дієго і Дані отримали по прямій червоній картці і пішли відпочивати.

Реал таки спромігся тричі вразити ворота Яна Облака, однак це не надто велика втіха на тлі провальної гри в захисті – "вершкові" закінчують свої виступи на Міжнародному кубку чемпіонів ганебною поразкою 3:7.

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Міжнародний кубок чемпіонів Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Атлетіко Атлетіко Реал Мадрид - Атлетіко
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