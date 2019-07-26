Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"

Трансфер Дані Себальйоса в Арсенал став підтвердженням зміни трансферної стратегії на Сантьяго Бернабеу.

Влітку 2013-го мадридський Реал зібрав у основній команді п'ятьох мегаперспективних гравців: Морату, Іско, Ільяраменді, Начо та Каравахаля. Їх поєднувала одна спільна "фішка" – перемога на молодіжному чемпіонаті Європи (U-21). Тоді ж Флорентіно Перес анонсував нову трансферну політику королівського клубу, яка базувалась на запрошенні молодих іспанських талантів.

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З тих пір минуло вже шість років, а стратегія розвитку одного з найтитулованіших клубів світу зазнала кардинальних змін. Карвахаль, Іско та Начо все ще залишаються в команді, проте нещодавні тріумфатори Євро-2019 змушені пакувати валізи у пошуках кращої долі. Себальйос підписав орендну угоду з Арсеналом, Вальєхо на схожих умовах домовився з Вулверхемптоном, а Майораль прагне повноцінного трансферу.

Себальйос офіційно перейшов у Арсенал

У блискучому колективі Луїса де ла Фунте, який феєрив на полях Італії та Сан-Марино, також не знайшлося достойного, на думку Переса, футболіста для першої команди "бланкос". Реал не помітив у них перспективи на майбутнє, або – не захотів помічати. Ні, мадридці не припинили робити ставку на молодих зірочок з обнадійливою траєкторією, але зараз їх шукають за кордоном. Лунін підтвердить...

Звісно, нинішня ситуація немає нічого спільного з 2013-м, коли Реал запросив двох ключових виконавців молодіжної збірної Іспанії – Іско та Ільяраменді. У боротьбі за обдарованого плеймейкера Малаги довелось битись з половиною Європи, але Перес випередив усіх, переконавши "анчоусів" доволі щедрою на той час сумою (30 млн євро). Остерігаючись конкуренції з боку Барси та Ман Сіті, президент залучив до перемовин Зідана, який особисто переконав вихованця Валенсії перебратись на Сантьяго Бернабеу. На війні – усі методи хороші. Тим паче, тодішня політика Мадрида просто змушувала до таких відчайдушних кроків. Усі найкращі національні таланти рано чи пізно повинні були опинитись у структурі Реала.

Les images de la présentation de notre crack il y a 5 ans... #Isco pic.twitter.com/uJbnTD9Ux5 — Real Madrid (@RMadridFrance_) July 3, 2018

Ільяраменді, який подавав величезні надії у Сан-Себастьяні на позиції опорного хавбека, був придбаний за 40 млн євро. Баски одразу попередили потенційних покупців, що не збираються вести торги за межами суми відступних, тож Флорентіно був змушений виплатити все до останньої копійки. Новий Хабі Алонсо, як називали Асьєра мадридські ЗМІ, провалився під керівництвом Карло Анчелотті, хоча ставка на нього робилась глобальна.

Цього ж літа королівський клуб вирішив повернути власного кантерано Дані Карвахаля, якому знадобився лише один рік у Німеччині, щоб довести босам рідної команди свій неймовірний потенціал. Після успішних виступів за леверкузенський Байєр і перемоги на ізраїльському Євро 23-річний футболіст отримав другий шанс. Він без зайвих проблем виграв конкуренцію у ветерана Арбелоа, завершивши феноменальний сезон 2013/14 тріумфом у Лізі чемпіонів. Ні Даніло, ні Одріосола так і не зуміли нав'язати йому боротьбу. Першому довелось піти, а другий – досі задовольняється роллю резервіста.

Daniel Carvajal kissed the shield on his presentation as a new Real Madrid player #CarvajalEsMadridismo #HalaMadrid pic.twitter.com/N0akNayjSo — Real Madrid C.F. (@OfficialRMadrid) July 5, 2013

Перес залишався відданим ідеї скуповування молодих іспанських талантів ще декілька років. У 2014-му мадридський суперклуб практично за безцінь (3,5 млн євро) підписав балеарську перлину Марко Асенсіо. Його довелось буквально виривати з кігтів Барселони, яка вже попередньо домовилась з представниками футболіста щодо умов довготривалого контракту. Але після того, як на горизонті з'явились гроші президента Реала, ситуація перевернулась на 360 градусів.

Згодом мадридці повернули Хесуса Вальєхо, якому на той момент було лише 18, та виграли у запеклих каталонських ворогів "батл" за вихованця Бетіса Дані Себальйоса. Останній ніколи не був пріоритетом для Зінедіна Зідана, тож після камбеку француза був відправлений у "заслання" на Емірейтс. 23-річного іспанця навіть не врятував статус одного з найкращих гравців Євро-2019. Реал просто обрав іншу модель розвитку – на зміну національному таланту прийшов закордонний.

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Here's a glimpse of what Dani Ceballos is capable of Arsenal fans pic.twitter.com/vXL6SIOsac — ESPN FC (@ESPNFC) July 25, 2019

У пошуках "нового Мессі" президент мадридського гранда "забрів" на латиноамериканський континент. Першим був Вінісіус, за якого довелось викласти Фламенго 60 млн євро... і не даремно. При Соларі молодий бразилець став гравцем основи, розривав у Класіко, хоча й без голів, та надихав партнерів не грати ще гірше.

Колишній вундеркінд Сантоса Родріго (45 млн євро) також розпочав обнадійливо. Його фантастичний гол зі штрафного у ворота Баварії наразі очолює неофіційний рейтинг найкрасивіших влучань "передсезонки". 18-річний вінгер, як і Вінісіус, був заявлений за Кастілью Рауля, однак жахлива травма Асенсіо вже зараз відчиняє перед ним двері до основи.

Лунін, Менді, Кубо, Йовіч та, меншою мірою, Азар – це також яскравий приклад поширення "експансії" всемогутнього Мадрида на міжнародний ринок. Іспанці, серед яких повністю розкрився хіба що Карвахаль (Іско та Асенсіо залишаються у перспективних), втрачають вплив, натомість більш наполегливі, на перший погляд, іноземці відвойовують "втрачені" позиції.

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