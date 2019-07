Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"

Влітку 2013-го мадридський Реал зібрав у основній команді п'ятьох мегаперспективних гравців: Морату, Іско, Ільяраменді, Начо та Каравахаля. Їх поєднувала одна спільна "фішка" – перемога на молодіжному чемпіонаті Європи (U-21). Тоді ж Флорентіно Перес анонсував нову трансферну політику королівського клубу, яка базувалась на запрошенні молодих іспанських талантів.

З тих пір минуло вже шість років, а стратегія розвитку одного з найтитулованіших клубів світу зазнала кардинальних змін. Карвахаль, Іско та Начо все ще залишаються в команді, проте нещодавні тріумфатори Євро-2019 змушені пакувати валізи у пошуках кращої долі. Себальйос підписав орендну угоду з Арсеналом, Вальєхо на схожих умовах домовився з Вулверхемптоном, а Майораль прагне повноцінного трансферу.

У блискучому колективі Луїса де ла Фунте, який феєрив на полях Італії та Сан-Марино, також не знайшлося достойного, на думку Переса, футболіста для першої команди "бланкос". Реал не помітив у них перспективи на майбутнє, або – не захотів помічати. Ні, мадридці не припинили робити ставку на молодих зірочок з обнадійливою траєкторією, але зараз їх шукають за кордоном. Лунін підтвердить...

Звісно, нинішня ситуація немає нічого спільного з 2013-м, коли Реал запросив двох ключових виконавців молодіжної збірної Іспанії – Іско та Ільяраменді. У боротьбі за обдарованого плеймейкера Малаги довелось битись з половиною Європи, але Перес випередив усіх, переконавши "анчоусів" доволі щедрою на той час сумою (30 млн євро). Остерігаючись конкуренції з боку Барси та Ман Сіті, президент залучив до перемовин Зідана, який особисто переконав вихованця Валенсії перебратись на Сантьяго Бернабеу. На війні – усі методи хороші. Тим паче, тодішня політика Мадрида просто змушувала до таких відчайдушних кроків. Усі найкращі національні таланти рано чи пізно повинні були опинитись у структурі Реала.

Ільяраменді, який подавав величезні надії у Сан-Себастьяні на позиції опорного хавбека, був придбаний за 40 млн євро. Баски одразу попередили потенційних покупців, що не збираються вести торги за межами суми відступних, тож Флорентіно був змушений виплатити все до останньої копійки. Новий Хабі Алонсо, як називали Асьєра мадридські ЗМІ, провалився під керівництвом Карло Анчелотті, хоча ставка на нього робилась глобальна.

Цього ж літа королівський клуб вирішив повернути власного кантерано Дані Карвахаля, якому знадобився лише один рік у Німеччині, щоб довести босам рідної команди свій неймовірний потенціал. Після успішних виступів за леверкузенський Байєр і перемоги на ізраїльському Євро 23-річний футболіст отримав другий шанс. Він без зайвих проблем виграв конкуренцію у ветерана Арбелоа, завершивши феноменальний сезон 2013/14 тріумфом у Лізі чемпіонів. Ні Даніло, ні Одріосола так і не зуміли нав'язати йому боротьбу. Першому довелось піти, а другий – досі задовольняється роллю резервіста.

