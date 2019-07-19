Лунін і Реал розлучаються попри теплий прийом президента й успіхи українця – в Андрія виникла нова проблема

Голкіпер збірної України отримав ще одне підтвердження, що в наступному сезоні його в Мадриді не буде. Однак Реал не може збути Луніна туди, куди хотів.

Ситуація 20-річного українського воротаря ускладнюється з кожним днем. Лунін відмінно працює на тренуваннях Реала, але навряд чи може розраховувати на місце у складі "вершкових". Найкращий воротар ЧС-2018 Тібо Куртуа і голкіпер сезону в ЛЧ 2017/18 Кейлор Навас нікуди не ділись, а роль третього голкіпера з шансами "аж" на 1-2 матчі за весь сезон (якщо ніхто не травмується) була б повним провалом, адже показовою є історія того ж сина Зідана, якого цей статус у підсумку відправив у напрямку... Сегунди.

Лунін втрачає шанс на Реал та Іспанію – несподіваний трансфер з 18-річним конкурентом "перемагають" українця

'i've got big plans for you kid' pic.twitter.com/97oWbZujeH — M•A•J (@Ultra_Suristic) July 15, 2019

Днями, коли Флорентіно Перес зустрівся з екс-воротарем Зорі та Дніпра, президент "вершкових" знайшов для Андрія кілька теплих слів. Керівництво Реала хотіло бачити Луніна другим воротарем уже з сезону 2019/20, а це доволі престижна роль у такому клубі. На жаль, головний тренер Зінедін Зідан не дуже охоче підтримував таке вирішення проблеми з воротарями. За тиждень до поїздки в Канаду на інтенсивні збори, де команда передусім працювала над зміцненням фізичної підготовки, він зустрівся з Навасом і дав йому зрозуміти, що костаріканець має свободу вибору – ти можеш як піти, так і залишитись.

Француз зізнався у дуже сердечній розмові, що Кейлор може претендувати лише на місце воротаря №2 після основного Куртуа. Той погодився залишитись, за що отримав слова похвали від Зідана. Ще у травні наставник Реала поставив свого колишнього улюбленця перед сумним фактом. Навас тоді дуже боляче сприйняв це рішення, на якому вкрай сильно наполягало саме керівництво "королів" – не дарма ж Флорентіно витратив рік тому 35 мільйонів євро на трансфер "галактичного" стража воріт збірної Бельгії.

Липнева розмова тільки підтвердила рішення Наваса. Той був згоден піти лише на власних диких умовах – Реал не лише відпускає його безкоштовно, а й платитиме частину зарплати в майбутньому. Мадрид вирішив закрити ситуацію якнайшвидше, залишивши Кейлора другим голкіпером, жертвою чого спочатку став Люка Зідан, а зараз – і наш Лунін. І якщо син головного тренера хоча б почав підготовку з друголіговим Расінгом до нового сезону, то Андрій "на пташиних правах" залишається у Реалі. Там, де йому немає місця. Другий сезон поспіль.

У Зідана Навас був 8-м гравцем за кількістю проведених на полі хвилин. Французький фахівець повністю довіряє своєму чемпіонові й досі – для нього це ідеальна кандидатура для підстраховки воротарської позиції. Затягування питання з остаточним рішенням щодо Кейлора негативно вплинуло на перспективи Луніна. По-хорошому, в цій ситуації його інтереси були навіть не на другому місці. Навас, Зідан і його син, Реал – стільки людей і цілий клуб повинні були вирішити свої проблеми першочергово.

Хаос триває: Лунін прилетів з Реалом у Канаду, відчепив конкурента, а іспанські ЗМІ пророкують суперечливе майбутнє

Не дивно, що претенденти на Андрія відпадають один за одним. AS поінформував, що навіть Леганес, який чекав українця до останнього, після підписання Соріано із Севільї не має потреби знову орендувати кіпера Реала. Тренер воротарів "пепінерос", з яким так здружився українець, однозначно відповів на цю тему: "Позицію закрито. Більше ніхто не прийде".

Бетіс? Севільський клуб також підписав заміну своєму воротареві основи – за 5 мільйонів євро прийшов 21-річний Дані Мартін. Хоче колишня команда Зозулі підписати ще й чемпіона Європи U-21 Антоніо Сіверу, яким цікавиться і... Реал, але руки Переса зв'язані до вирішення ситуації українського голкіпера. Це 2 найперспективніші воротарі Іспанії станом на сьогодні! Очевидно, за таких умов, якщо Мадрид і віддав би Луніна, той грав би не набагато частіше, ніж у Леганесі – а саме продовження цих жахливих часів без ігрової практики та еволюції бояться найбільше боси "вершкових".

Несподівана загроза для Луніна та серйозний конкурент Ярмоленка: Іспанія U-21 перемогла на Євро – що з ними буде

А тим часом ще одне підтвердження безсумнівного відходу Луніна з'явилося на офіційному сайті "вершкових". Реал має лише двох воротарів – Куртуа і Наваса. Саме такий висновок можна зробити з розділу про гравців команди Зідана. Там ви знайдете усіх, навіть деяких виставлених на трансфер і такого новачка, як 18-річний бразилець Родріго, що не може грати через проблеми з паспортом – у Зідана зараз 5 південноамериканських футболістів виходять за межі ліміту, а дозволено заявляти лише 4-х. А ось Луніна проігноровано.

Усе свідчить про те, що українця навіть після перемоги на молодіжному ЧС-2019 чекає повторна оренда з сумнівним сценарієм. Адже більшість клубів Прімери, а саме там та ще й в топ-10 Реал шукає для Андрія новий виклик, уже мають сформований склад голкіперів. Якщо хтось і бажає орендувати Луніна, то лише з правом викупу, на що не погоджується Перес. Ситуація нагадує абсурд на зразок того, що відбувається з Бейлом – у ці спекотні дні на Бернабеу підозріло тихо. І не тільки тому, що президент і гендиректор у Канаді вирішують з Зіданом, як жити далі – кого відпустити, а кого ще встигнути підписати.

Ця зловісна тиша більше свідчить про те, що ніхто не відповідає вимогам і умовам Реала. І поки Лунін у приємному очікуванні знову перемагає у двосторонках (цього разу, яка іронія, в його команді був Навас, а відбувалось усе на очах 20-и тисяч вболівальників), тішить технікою і знаходить нових "галактичних" товаришів, ми відзначимо, що за його перспективи чи не вперше стає справді тривожно – змарнувати другий сезон поспіль буде великим розчаруванням.

"Зідан – не дурень": Лунін у скрутному становищі, або Чому не варто "виливати душу" у ЗМІ