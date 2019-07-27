Галактичне побиття Реала Дієго Костою та Фелішем у відеоогляді матчу з Атлетіко

Атлетіко розтрощив Реал у мадридському дербі в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Міжнародний кубок чемпіонів

Реал – Атлетіко – 3:7

Голи: Начо, 59, Бензема, 85 (пен.), Х. Санчес, 89 – Коста, 1, 28, 45 (пен.), 51, Феліш, 8, Корреа, 19, Вітоло, 70

Вилучення: Карвахаль, 65 – Коста, 65

Атлетіко знищив Реал у надрезультативному матчі Міжнародного кубка чемпіонів

"Матрацники" взялися до справи зі старту зустрічі й забили вперше вже на 1-й хвилині зусиллями Дієго Кости. Ще через 7 хвилин дебютний гол за Атлетіко забив Жоау Феліш. Потім гольову комбінацію розіграли Коке та Корреа, а Коста на 28-й хвилині довів перевагу до чотирьох м'ячів. А на останній хвилині першої половини Дієго реалізував одинадцятиметровий.

Уже на початку другого тайму екс-форвард Челсі оформив покер, вискочивши віч-на-віч із кіпером після розрізного пасу Феліша. На 59-й хвилині гіркоту нищівної поразки Реала трохи підсолодив Начо, та вже за 10 хвилин Вітоло довів рахунок до геть непристойних 1:7. У хвилини, що залишилися до кінця поєдинку, "вершкові" спробували хоч трохи зберегти власну гідність і забили двічі – Бензема забив із пенальті, а Хаві Санчес вдало зіграв на добиванні.