Чорноморець – Динамо: анонс матчу УПЛ

Чорноморець в рамках розіграшу 6-го туру УПЛ вдома приймає київське Динамо. Анонс і прогноз матчу читайте на "Футбол 24".

Чорноморець – Динамо

25 серпня, 19:00, Одеса, стадіон Чорноморець

Головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Чорноморець перед початком сезону записували до головних аутсайдерів, адже команда Ангела Червєнкова представлена лише молоддю та кількома гравцями попереднього складу. Здавалося, що клуб, керівництво якого не дуже хотіло залишатися в УПЛ, почне роздавати очки направо й наліво, але наразі ситуація дозволяє одеситам задуматись навіть над єврокубками. Лише одна мінімальна поразка, перемоги над міцними Олімпіком та Десною, нічия із Зорею – все це виглядає дуже круто. Втім, у минулому турі по досить типовій для УПЛ грі Чорноморець розкатав нічию з найслабшою командою чемпіонату – Арсеналом-Київ – що може слугувати дзвіночком для "моряків". І все ж, у матчі проти Динамо їм є на що сподіватись.

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Динамо приїхало з Амстердаму після важкої гри та не менш важкої поразки. Думки киян зараз забиті Аяксом, а фізичні кондиції вимагають термінового відпочинку, а не футболу через два дні на третій. Все це грає на руку Чорноморцю, за який може зіграти ще одна слабкість Динамо – дії оборони. В УПЛ "біло-сині" не пропускали та заробили реноме класної оборонної команди, однак той перфоменс, який влаштували Кадар та компанія у середу, змушує поставити під сумнів якості захисників киян. Команда Червєнкова вміє використовувати мінімум моментів, тож динамівцям доведеться напружитись – інакше перевага над Шахтарем в одну перемогу може перетворитись на лідерство "гірників" за різницею м'ячів (а до гри проти Маріуполя – і за очками).

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Кадрова ситуація команд не відрізняється від тієї, яка була тиждень тому. Киянам навряд чи зможе допомогти Микола Шапаренко, який поки грає за дубль і дає привід деяким ЗМІ говорити про його конфлікт з Хацкевичем. Хто точно постраждає через ставлення Олександра Миколайовича, то це Денис Гармаш, якого тренер розкритикував після матчу з Аяксом. Травмованих чи дискваліфікованих у складі Динамо немає – як і у Чорноморця. Обидва тренери мають у своєму розпорядженні повний набір виконавців.

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Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Динамо

Чорноморець: Литовченко, Трубочкін, Грачов, Рижук, Романюк, Савченко, Смірнов, Татарков, Бабенко, Чорній, Діденко

Динамо: Бойко, Піваріч, Шабанов, Бурда, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Вербіч, Шепєлєв, Циганков, Русин