Шапаренко не грає за Динамо через конфлікт з Хацкевичем, – ЗМІ

Хавбек Динамо Микола Шапаренко має конфлікт з наставником киян Олександром Хацкевичем.

За інформацією сайту Sport.ua, Хацкевич та Шапаренко мають деякі непорозуміння. 19-річний хавбек не був включений у заявку на матч 3 туру УПЛ проти Шахтаря, а після перемоги динамівців не зайшов у роздягальню та не привітав команду.

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Це помітив і головний тренер Динамо Олександр Хацкевич. Після цього епізоду Шапаренко поки не виходив на поле за головну команду Динамо.

Зауважимо, що раніше Олександр Хацкевич пояснював відсутність ігрової практики у Шапаренка побоюванням гравця вступати у боротьбу після травми. Нагадаємо, Шапаренко у першому турі УПЛ проти Ворскли зламав ніс.