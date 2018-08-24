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Шапаренко не грає за Динамо через конфлікт з Хацкевичем, – ЗМІ

15:23 937 Читать на русском
Шапаренко не грає за Динамо через конфлікт з Хацкевичем, – ЗМІ
Микола Шапаренко / фото: ФК Динамо

Хавбек Динамо Микола Шапаренко має конфлікт з наставником киян Олександром Хацкевичем.

За інформацією сайту Sport.ua, Хацкевич та Шапаренко мають деякі непорозуміння. 19-річний хавбек не був включений у заявку на матч 3 туру УПЛ проти Шахтаря, а після перемоги динамівців не зайшов у роздягальню та не привітав команду.

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Це помітив і головний тренер Динамо Олександр Хацкевич. Після цього епізоду Шапаренко поки не виходив на поле за головну команду Динамо.

Зауважимо, що раніше Олександр Хацкевич пояснював відсутність ігрової практики у Шапаренка побоюванням гравця вступати у боротьбу після травми. Нагадаємо, Шапаренко у першому турі УПЛ проти Ворскли зламав ніс.

Теги
Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Микола Шапаренко Микола Шапаренко Динамо Динамо
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