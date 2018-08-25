Черноморец – Динамо: анонс матча УПЛ

Черноморец в рамках розыгрыша 6-го тура УПЛ дома принимает киевское Динамо. Анонс и прогноз матча читайте на "Футбол 24".

Черноморец – Динамо

25 августа, 19:00, Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Черноморец перед началом сезона записывали в главные аутсайдеры, ведь команда Ангела Червенкова представлена ​​только молодежью и несколькими игроками предыдущего состава. Казалось, что клуб, руководство которого не очень хотело оставаться в УПЛ, начнёт раздавать очки направо и налево, но пока ситуация позволяет одесситам задуматься даже над еврокубками. Лишь одно минимальное поражение, победы над крепкими Олимпиком и Десной, ничья с Зарей – всё это выглядит очень круто. Впрочем, в прошлом туре по довольно типичной для УПЛ игре Черноморец раскатал ничью с самой слабой командой чемпионата – Арсеналом-Киев – что может служить колокольчиком для "моряков". И, всё же, в матче против Динамо им есть на что надеяться.

Червенков: Черноморец играл не на том уровне, который я хотел бы увидеть

Динамо приехало из Амстердама после тяжелой игры и не менее тяжелого поражения. Мысли киевлян сейчас забиты Аяксом, а физические кондиции требуют срочного отдыха, а не футбола через два дня на третий. Всё это играет на руку Черноморцу, за который может сыграть ещё одна слабость Динамо – действия обороны. В УПЛ "бело-синие" не пропускали и заработали реноме классной оборонной команды, однако тот перфоманс, который устроили Кадар и компания в среду, заставляет усомниться в качестве защитников киевлян. Команда Червенкова умеет использовать минимум моментов, поэтому динамовцам придётся напрячься – иначе преимущество над Шахтером в одну победу может превратиться в лидерство "горняков" по разнице мячей (а до игре против Мариуполя – и по очкам).

Динамо перед матчем против Черноморца имеет некоторые проблемы с обороной

"Супряга и Буэно не заявляются на главную битву года – зачем покупали?!" Денис Босянок раскритиковал Динамо за Аякс

Кадровая ситуация команд не отличается от той, которая была неделю назад. Киевлянам вряд ли сможет помочь Николай Шапаренко, который пока играет за дубль и даёт повод некоторым СМИ говорить о его конфликте с Хацкевичем. Кто точно пострадает из-за отношения Александра Николаевича, так это Денис Гармаш, которого тренер раскритиковал после матча с Аяксом. Травмированных или дисквалифицированных в составе Динамо нет – как и у Черноморца. Оба тренера имеют в своем распоряжении полный набор исполнителей.

Новичок Динамо Буэно забил гол за молодежную команду киевлян

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Динамо

Черноморец: Литовченко, Трубочкин, Грачев, Рыжук, Романюк, Савченко, Смирнов, Татарков, Бабенко, Чорний, Диденко

Динамо: Бойко, Пиварич, Шабанов, Бурда, Кендзёра, Сидорчук, Буяльский, Вербич, Шепелев, Цыганков, Русин