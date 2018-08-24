Новачок Динамо Буено забив гол за молодіжну команду киян

Вінгер київського Динамо Вітор Буено зіграв за молодіжну команду "біло-синіх" проти Чорноморця U-21 та відзначився голом.

Буено забив гол перегравши на другому поверсі опонентів після подачі з флангу. Цей м'яч став першим для бразильця у футболці Динамо.

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Нагадаємо, Вітор Буено перейшов у Динамо цього літа з Сантоса, київський клуб взяв бразильця в оренду на два сезони. Раніше повідомлялося, що Динамо зможе викупити хавбека за 10 млн євро.

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