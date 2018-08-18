Червенков: Чорноморець грав не на тому рівні, який я хотів би побачити

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков поділився враженнями після матчу 5-го туру УПЛ проти київського Арсенала (1:1).

"Гра була рівною. Погано, що після кутового удару ми отримали такий дивний безглуздий гол. Потім ми зробили зміни в тактичному плані, деякі переміщення, ми активізували темп і атакуючі дії, що призвело до того, що ми зрівняли рахунок. Наприкінці матчу ми намагалися більше контролювати гру. На жаль, були огріхи, недоліки в останній передачі і завершальному ударі, які завадили взяти три очки.

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На жаль у команди не було очікуваного настрою, концентрації. Наша команда не грала на тому рівні, який я хотів би побачити. Наші можливості, напевно, не дуже високі, але якщо не викладатися на сто відсотків, ніколи не буде хорошої гри.

Добре, що не програли, але і очко на виїзді – теж непоганий результат. Інші команди в іграх з Арсеналом теж будуть втрачати очки, я в цьому впевнений", – цитує Червенкова прес-служба "моряків".

Нагадаємо, Чорномрець зіграв внічию з київським Арсеналом, в рамках 5-го туру УПЛ.

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