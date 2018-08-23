"Супряга і Буено не заявляються на головну битву року – навіщо купували?!" Денис Босянок розкритикував Динамо через Аякс

"Футбол 24" обговорює матч раунду плей-офф Ліги чемпіонів Аякс – Динамо (3:1) із авторитетним українським коментатором Денисом Босянком.

– Для Динамо вступ у сезон був тільки вчора, – переконаний Денис Босянок. – Не Суперкубок України з одвічним суперником, а саме вчорашній матч виявився головним. Нас давненько не було у груповому турнірі Ліги чемпіонів – це показник сили будь-якої команди. Плюс – зараз не ті часи, щоб розкидатися таким дуже вагомим фінансовим мішком, який гарантується участю у груповому турнірі.

Аякс – Динамо – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Тож вчора була квінтесенція роботи клубу і тренерського штабу Динамо. Я досі не розумію одного: влітку взяли нових футболістів – і вони не грали. З чотирьох новачків Хацкевич випустив одного – і тільки тоді, коли гру вже було зроблено. Це взагалі безглузда заміна! Коли команда поступається, він випускає опорного за своєю природою півзахисника. А чому два форварди (це найпроблемніша ланка у команді разом із позицією центрального півзахисника) взагалі не заявляються на головну, визначальну битву року?!

Для чого купувати Буено і Супрягу? Я не говоритиму про Че Че і Сідклея, але оцих двох хлопців усі хотіли бачити якнайшвидше. Зрештою, вони купуються для того, щоб давати результат в таких матчах, як з Аяксом – за вихід у груповий турнір. А їх узагалі не заявляють! Для чого тоді брати? Щоб вони у листопаді грали з Маріуполем, чи як?

Індивідуально – дуже сильно програвали. Провально зіграли в обороні. Поступалися "один на один". А поступалися тому, що наш рівень – слабший, ніж в амстердамської команди.

– Після матчу Хацкевич розкритикував Гармаша, якого замінив ще після першого тайму…

– Я узагалі не зрозумів цього ходу. Хіба Гармаш – головний футболіст, через якого ми програли Аяксу у творчості і в грі? Звісно, ні. Це просто миттєвий вихід негативу від головного тренера на людину, яка його не слухає, багато сперечається.

– Пенальті на Циганкову був чи не було? Ваша думка…

– Я вважаю, що це – не визначальний епізод матчу. Можна було, звісно, поставити цей пенальті, або не поставити. Зі Славією не поставили явний пенальті у наші ворота. А тут – усе повернулося, це – закон природи. Що минулося проти Славії, прилетіло в Амстердамі. Ще раз підкреслюю: пенальті Циганкова – це не визначальний епізод. Мені здається, що зараз спеціально шукаються всілякі зачіпки – це природна реакція, спроба пояснити такий провал. Ну, був би пенальті – і що? Якщо згадують непризначений пенальті, не потрібно забувати про перекладину і стійку в Аякса у другому таймі.

Ступар: У динаміці здалося, що падіння Циганкова було не з волі захисника Аякса

Просто ідіотська політика з цією адаптацією по півроку, а то й більше. Це продовжується з часів радянського чемпіонату. Його вже давно немає, існує зовсім інша система, проте Динамо продовжує адаптовувати деяких гравців по півроку.

Показник – це суперник, з яким вчора зійшлися обличчям до обличчя. Влітку Аякс віддав фактично лише Клюйверта, натомість запросив футболістів, які проти Динамо зіграли вагомі ролі. За гроші повернули Блінда, власного вихованця, а також Тадіча, який свого часу "крутив" Аякс, виступаючи за Гронінген і Твенте. І от Тадіч показав нашим півзахисникам, як потрібно пасувати, хоча геніальних передач у нього й не було. У нас такого гравця навіть близько немає. З усіх хавбеків Динамо хіба що Циганкова можна похвалити за творчість. Але й перехвалювати не хочеться.

– Перед матчем-відповіддю у Динамо ще залишаються реальні шанси на ЛЧ, чи вони – лише ефемерні?

– На успіх можна буде сподіватися лише при ідеальній грі оборони. Але команда Хацкевича ідеально оборонялася лише в слабкому чемпіонаті України. Вчора всі переконалися, що наш чемпіонат заслабкий – навіть у порівнянні з чемпіонатом Голландії. Ми ж не грали проти представника топ-першості Європи. Хочеться вірити в загальний успіх Динамо, але, знову ж таки, не віриться, що у Києві вони відіграють максимально відповідально в обороні.

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Аякс – Динамо: перший провал у сезоні, дитячі подарунки і... збереження шансів на Лігу чемпіонів