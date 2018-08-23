Хацкевич: Гармаш у центрі поля створював більшість для Аякса

Наставник Динамо Олександр Хацкевич залишився не надто задоволений грою Дениса Гармаша в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19 проти Аякса.

Нагадаємо, Динамо поступилось Аяксу в Амстердамі з рахунком 1:3, поступаючись з таким рахунком ще після першого тайму.

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У перерві головний тренер Динамо Олександр Хацкевич зняв з гри Дениса Гармаша, випутивши замість нього Володимира Шепелєва. Після гри тренер розповів, що незадоволений грою Дениса.

"Що стосується заміни Гармаша, то не хотілося її робити в першому таймі, але Денис не увійшов у гру на своїй позиції, перш за все у психологічному плані, тому в перерві замінили його.

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Ми намагалися виходити в атаку через середній та короткий пас. Аякс атакував великими силами, при втраті м’яча ми мали непогані шанси на вихід у контратаку. На жаль, Гармаш у центрі поля створював більшість саме для суперника, а вибивати м’яча на Бєсєдіна, коли під ним нікого немає, не було сенсу.

У нас були непогані виходи з оборони в атаку, але це траплялося лише епізодично. У другому таймі можна було побачити, що все виходить, якщо дисципліновано діяти на полі та виконувати всі вимоги тренерського штабу", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.

Матч-відповідь Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня на НСК Олімпійський.

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