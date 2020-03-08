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Челсі у рідних стінах знищив Евертон – "пенсіонери" забили чотири голи

17:51 429 Читать на русском
Челсі у рідних стінах знищив Евертон – "пенсіонери" забили чотири голи
Челсі – Евертон – 4:0

Евертон в рамках матчу 29-го туру АПЛ зазнав нищівної поразки на Стемфорд Брідж.

14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родрігес
51’ Вілліан
54’ Олів'є Жиру
 
14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родрігес
51’ Вілліан
54’ Олів'є Жиру

Челсі продовжує оберігати від конкурентів свою четверту сходинку в турнірній таблиці, але для збереження відриву в п'ять очок потрібно було перемагати міцний Евертон. Очікувалося, що підопічні Карло Анчелотті дадуть лондонцям бій, адже у минулому турі вони розписали нічию з Манчестер Юнайтед – втім, нічого такого не Стемфорд Брідж не відбулося. Лондонці просто знищили "ірисок".

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Початок розгрому був покладений на 14-й хвилині після прориву Педро на лівий край штрафного та передачі під удар Маунту з розвороту в дальній кут. За сім хвилин Родрігес отримав пас від Барклі й вийшов сам на сам з Пікфордом, додавши до асисту гол, а на 37-й у ворота Евертона міг прилетіти і третій м'яч – це Жиру вистрілив з правої метрів з 25-ти (Пікфорд парирував). У гостей за весь перший тайм був лише вихід Рішарлісона віч-на-віч з Кепою, який стався завдяки обрізці Зума, але воротар Челсі потягнув удар бразильця.

На старті другого тайму лондонці довели справу до погрому. На 51-й хвилині Вілліан прекрасно пробив з-за меж штрафного точно в лівий нижній кут, а на 54-й він же навісив на лінію воротарського під замикання Жиру – 4:0. Ще за чотири хвилини Педро міг оформити дубль, завдавши удару з лівого краю карного майданчика в ближню дев'ятку, однак Пікфорд парирував. Також міг відзначитись Барклі, який класно вистрілив на 70-й, але Пікфорд рішуче не хотів пропускати п'ятий гол. У Евертона ж попереду мало що виходило – гості були деморалізовані.

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В останні 20 хвилин лондонці вже більше бавились з Евертоном ніж грали. Френк Лемпард випустив на полі двох дебютантів (Анджоріна та Брожу), Пікфорд парирував удар Аспілікуети в лівий кут, Алонсо стріляв повз ворота, Гілмор набивав ТТД. У гостей був лише один шанс забити гол – це Сідібе на 80-й хвилині увірвався на правий край штрафного та прострілив на Гордона, але Кепа ціною жорсткого стику перехопив передачу. Надалі господарі домінували, але п'ятий гол забити так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу Челсі з рахунком 4:0.

Таким чином, Челсі набрав 48 очок, залишившись на четвертій позиції в турнірній таблиці АПЛ з відривом у п'ять очок від найближчих конкурентів. Евертон, маючи в активі 37 залікових балів, тримається на дванадцятій сходинці.

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