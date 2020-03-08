Челсі у рідних стінах знищив Евертон – "пенсіонери" забили чотири голи

Евертон в рамках матчу 29-го туру АПЛ зазнав нищівної поразки на Стемфорд Брідж.

Челсі продовжує оберігати від конкурентів свою четверту сходинку в турнірній таблиці, але для збереження відриву в п'ять очок потрібно було перемагати міцний Евертон. Очікувалося, що підопічні Карло Анчелотті дадуть лондонцям бій, адже у минулому турі вони розписали нічию з Манчестер Юнайтед – втім, нічого такого не Стемфорд Брідж не відбулося. Лондонці просто знищили "ірисок".

Анчелотті отримав покарання за неналежну поведінку після матчу з Манчестер Юнайтед

Жиру: Я зробив усе, аби покинути Челсі взимку

Початок розгрому був покладений на 14-й хвилині після прориву Педро на лівий край штрафного та передачі під удар Маунту з розвороту в дальній кут. За сім хвилин Родрігес отримав пас від Барклі й вийшов сам на сам з Пікфордом, додавши до асисту гол, а на 37-й у ворота Евертона міг прилетіти і третій м'яч – це Жиру вистрілив з правої метрів з 25-ти (Пікфорд парирував). У гостей за весь перший тайм був лише вихід Рішарлісона віч-на-віч з Кепою, який стався завдяки обрізці Зума, але воротар Челсі потягнув удар бразильця.

На старті другого тайму лондонці довели справу до погрому. На 51-й хвилині Вілліан прекрасно пробив з-за меж штрафного точно в лівий нижній кут, а на 54-й він же навісив на лінію воротарського під замикання Жиру – 4:0. Ще за чотири хвилини Педро міг оформити дубль, завдавши удару з лівого краю карного майданчика в ближню дев'ятку, однак Пікфорд парирував. Також міг відзначитись Барклі, який класно вистрілив на 70-й, але Пікфорд рішуче не хотів пропускати п'ятий гол. У Евертона ж попереду мало що виходило – гості були деморалізовані.

Вілліан знову відмовив Челсі – зіркового півзахисника не влаштовує пропозиція "синіх"

В останні 20 хвилин лондонці вже більше бавились з Евертоном ніж грали. Френк Лемпард випустив на полі двох дебютантів (Анджоріна та Брожу), Пікфорд парирував удар Аспілікуети в лівий кут, Алонсо стріляв повз ворота, Гілмор набивав ТТД. У гостей був лише один шанс забити гол – це Сідібе на 80-й хвилині увірвався на правий край штрафного та прострілив на Гордона, але Кепа ціною жорсткого стику перехопив передачу. Надалі господарі домінували, але п'ятий гол забити так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу Челсі з рахунком 4:0.

Таким чином, Челсі набрав 48 очок, залишившись на четвертій позиції в турнірній таблиці АПЛ з відривом у п'ять очок від найближчих конкурентів. Евертон, маючи в активі 37 залікових балів, тримається на дванадцятій сходинці.

Челсі вибив Ліверпуль з Кубка Англії: друга поспіль поразка "червоних", Кепа повертається та блискучий матч Барклі