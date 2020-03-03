Челсі вийшов у чвертьфінал Кубка Англії, здобувши ефектну перемогу над Ліверпулем

В рамках матчу 1/8 фіналу Кубка Англії Ліверпуль зазнав виїзної поразки від лондонського Челсі.

Перший тайм став справжнім безумством з 20 ударами по воротах, красивими сейвами, купою помилок і швидкісною грою в обидва боки. В матчі навіть не виникало окремих етапів домінування чи затишшя (хіба що пере свистком на перерву), а просто були атаки Ліверпуля проти атак Челсі. Тим більш дивно, що за цей період вдалося побачити лише один гол.

Поєдинок розпочався з високого пресингу мерсисайдців, який призвів до гольового моменту вже на 3-й хвилині – це Мане розвернувся в центрі штрафного та пробив у Кепу внаслідок передачі з лівого краю від Робертсона. Лондонці відповіли кількома атаками по флангах, а на 7-й хвилині після подачі з кутового Аспілікуета ледь не відкрив рахунок – м'яч після його удару головою пролетів повз дальню стійку. "Червоні" одразу огризнулися діагоналлю ван Дейка на лівий фланг під подачу Оріджі на лінію воротарського, однак Мане не зміг замкнути крос бельгійця.

Після цього підопічні Френка Лемпарда несподівано перехопили ініціативу, затиснувши суперника перед його штрафним. З 11-ї по 13-ту хвилини по воротах Ліверпуля пройшло три потужних удари в площину, які Адріан неодмінно парирував перед собою – і якщо постріли Барклі та Вілліана з 20-ти та 10-ти метрів не призвели до голу, то удар бразильця з лінії напівкола завершився грандіозним ляпом іспанського голкіпера. М'яч відскочив від Адріана у ворота.

На 18-й хвилині Челсі цілком міг подвоїти перевагу прямим пострілом Алонсо зі штрафного, однак Маркос запустив сферу над поперечиною. Гості відповіли супермоментом: на 21-й хвилині за кілька секунд по воротах "пенсонерів" пройшло чотири удари з мінімальної дистанції – один накрив захисник, а ще три парирував Кепа!

Лондонці огризнулися атакою на 27-й хвилині, коли Ковачіч пробивав з-за меж штрафного після скидки від Жиру. Вийшло слабенько – Адріан спіймав м'яч. За чотири хвилини прилетів новий момент мерсисайдців: Мане продерся крізь чотирьох захисників у центр карного майданчика й вистрілив у дальній кут – Кепа врятував Челсі!

Після цього команди обмінялися низкою контратак та стандартів, з яких вдалося вичавити ще дві можливості відкрити рахунок: Барклі на 34-й хвилині пробив метрів з 22-х повз ліву дев'ятку, а Оріджі на 38-й вистрілив гомілкостопом після навісу з кутового – неточно. Далі сталася травма Ковачіча та вихід на поле Маунта, а там і перший тайм добіг кінця.

Другий стартував не так весело, як перший, але все одно залишався доволі динамічним. Челсі його початок дещо зіпсувала травма Вілліана, якого замінив Жоржіньо, а Ліверпуль, до того ж, накрив лондонців пресингом. Господарі поля не вилазили зі своєї половини десь до середини 50-х хвилин, однак підопічним Юргена Клоппа не вдалося конвертувати свою перевагу бодай у якийсь момент. "Червоні" потішили своїх фанатів лише низкою кросів.

Команда Френка Лемпарда, тим часом, встигла адаптуватися до гри фактичних чемпіонів Англії, почавши розривати їх на контратаках. Одна з них на 61-й хвилині призвела до грубого фолу Фабінью перед штрафним – опорник отримав жовту картку, арбітр призначив стандарт, а Маунт прямим ударом з нього поцілив у поперечину. На 64-й же гостей не вибачили: Жиру скинув м'яч на Барклі, а той зі своєї половини стартонув по центру через вільну зону, завершивши прохід ударом метрів з 22-х – точно в лівий кут! 2:0.

Ще через три хвилини довести справу до розгрому міг Педро, який вилетів сам на сам з Адріаном, але переграти іспанця в ближньому бою нападнику не вдалося. Клопп одразу після цього кинув у бій Фірміно з Мілнером, однак на 74-й хвилині стався новий момент біля воріт Ліверпуля – це Жиру вистрілив у поперечину з близької дистанції.

Лише після цього команди взяли деяку паузу в активності, яку Клопп спробував заповнити виходом на поле Салаха. Мохамед, однак, нічим цікавим не відзначився до самого фінального свистка.

В останні десять хвилин команди трішки розкрилися. Зокрема, поліз уперед Ліверпуль, який на 83-й ледь не скоротив відставання в рахунку внаслідок подачі з кутового – Фірміно замкнув її ударом головою, але м'яч пролетів повз дальній кут! Челсі відповів на 85-й та 87-й проривами Маунта та Жиру по лівому флангу з ударами під ближню стійку – вийшло щільно, але неточно. Крім того, "червоні" та "сині" розмінялися низкою стандартів.

Нових голів вболівальникам побачити не судилося. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Челсі над Ліверпулем, внаслідок якої "пенсонери" вийшли в 1/4 фіналу Кубка Англії.