Челси в родных стенах уничтожил Эвертон – "пенсионеры" забили четыре гола

Эвертон в рамках матча 29-го тура АПЛ потерпел сокрушительное поражение на Стэмфорд Бридж.

Челси продолжает оберегать от конкурентов свою четвёртую строчку в турнирной таблице, но для сохранения отрыва в пять очков нужно было побеждать крепкий Эвертон. Ожидалось, что подопечные Карло Анчелотти дадут лондонцам бой, ведь в прошлом туре они расписали ничью с Манчестер Юнайтед – впрочем, ничего такого не Стэмфорд Бридж не произошло. Лондонцы просто уничтожили "ирисок".

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Начало разгрому было положено на 14-й минуте после прорыва Педро на левый край штрафной и передачи под удар Маунту с разворота в дальний угол. Через семь минут Родригес получил пас от Баркли и вышел один на один с Пикфордом, добавив к ассисту гол, а на 37-й в ворота Эвертона мог прилететь и третий мяч – это Жиру выстрелил с правой метров с 25-ти (Пикфорд парировал). У гостей за весь первый тайм был только выход Ришарлисона один на один с Кепой, который случился благодаря обрезке Зума, но вратарь Челси потянул удар бразильца.

В начале второго тайма лондонцы довели дело до разгрома. На 51-й минуте Виллиан прекрасно пробил из-за пределов штрафной точно в левый нижний угол, а на 54-й он же навесил на линию вратарской под замыкание Жиру – 4:0. Ещё через четыре минуты Педро мог оформить дубль, нанеся удар с левого края штрафной в ближнюю девятку, однако Пикфорд парировал. Также мог отличиться Баркли, который классно выстрелил на 70-й, но Пикфорд решительно не желал пропускать пятый гол. У Эвертона же впереди мало что получалось – гости были деморализованы.

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В последние 20 минут лондонцы уже болльше игрались с Эвертоном, чем играли. Фрэнк Лэмпард выпустил на поле двух дебютантов (Анджорина и Брожу), Пикфорд парировал удар Аспиликуэты в левый угол, Алонсо стрелял мимо, Гилмор набивал шикарные ТТД. У гостей был лишь один шанс забить гол – это Сидибе на 80-й минуте ворвался на правый край штрафной и прострелил на Гордона, но Кепа ценой жёсткого стыка перехватил передачу. В дальнейшем Челси доминировал, но пятый гол забить так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 4:0.

Таким образом, Челси набрал 48 очков, оставшись на четвёртой позиции в турнирной таблице АПЛ с отрывом в пять очков от ближайших конкурентов. Эвертон, имея в активе 37 зачётных баллов, держится на двенадцатой строчке.

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