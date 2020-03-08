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Челси в родных стенах уничтожил Эвертон – "пенсионеры" забили четыре гола

17:53 67 Читати українською
Челси в родных стенах уничтожил Эвертон – "пенсионеры" забили четыре гола
Челси – Эвертон – 4:0

Эвертон в рамках матча 29-го тура АПЛ потерпел сокрушительное поражение на Стэмфорд Бридж.

14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родригес
51’ Виллиан
54’ Оливье Жиру
 
14’ Мейсон Маунт
21’ Педро Родригес
51’ Виллиан
54’ Оливье Жиру

Челси продолжает оберегать от конкурентов свою четвёртую строчку в турнирной таблице, но для сохранения отрыва в пять очков нужно было побеждать крепкий Эвертон. Ожидалось, что подопечные Карло Анчелотти дадут лондонцам бой, ведь в прошлом туре они расписали ничью с Манчестер Юнайтед – впрочем, ничего такого не Стэмфорд Бридж не произошло. Лондонцы просто уничтожили "ирисок".

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Начало разгрому было положено на 14-й минуте после прорыва Педро на левый край штрафной и передачи под удар Маунту с разворота в дальний угол. Через семь минут Родригес получил пас от Баркли и вышел один на один с Пикфордом, добавив к ассисту гол, а на 37-й в ворота Эвертона мог прилететь и третий мяч – это Жиру выстрелил с правой метров с 25-ти (Пикфорд парировал). У гостей за весь первый тайм был только выход Ришарлисона один на один с Кепой, который случился благодаря обрезке Зума, но вратарь Челси потянул удар бразильца.

В начале второго тайма лондонцы довели дело до разгрома. На 51-й минуте Виллиан прекрасно пробил из-за пределов штрафной точно в левый нижний угол, а на 54-й он же навесил на линию вратарской под замыкание Жиру – 4:0. Ещё через четыре минуты Педро мог оформить дубль, нанеся удар с левого края штрафной в ближнюю девятку, однако Пикфорд парировал. Также мог отличиться Баркли, который классно выстрелил на 70-й, но Пикфорд решительно не желал пропускать пятый гол. У Эвертона же впереди мало что получалось – гости были деморализованы.

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В последние 20 минут лондонцы уже болльше игрались с Эвертоном, чем играли. Фрэнк Лэмпард выпустил на поле двух дебютантов (Анджорина и Брожу), Пикфорд парировал удар Аспиликуэты в левый угол, Алонсо стрелял мимо, Гилмор набивал шикарные ТТД. У гостей был лишь один шанс забить гол – это Сидибе на 80-й минуте ворвался на правый край штрафной и прострелил на Гордона, но Кепа ценой жёсткого стыка перехватил передачу. В дальнейшем Челси доминировал, но пятый гол забить так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 4:0.

Таким образом, Челси набрал 48 очков, оставшись на четвёртой позиции в турнирной таблице АПЛ с отрывом в пять очков от ближайших конкурентов. Эвертон, имея в активе 37 зачётных баллов, держится на двенадцатой строчке.

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