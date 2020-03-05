Анчелотті отримав покарання за неналежну поведінку після матчу з Манчестер Юнайтед

Італійський фахівець зіткнувся з санкціями за підсумками розгляду інциденту в матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед (1:1).

Футбольна асоціація Англії покарала головного тренера Евертона Карло Анчелотті штрафом у розмірі 9,2 тис. євро, повідомляє прес-служба "ірисок" на власній сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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При цьому 60-річному фахівцю вдалось уникнути додаткової дискваліфікації, оскільки він визнав свою поведінку неналежною. Таким чином, Анчелотті зможе керувати командою під час матчу 29-го туру АПЛ проти Челсі, який відбудеться в Лондоні 8 березня.

Нагадаємо, в кінці матчу між Евертоном і Манчестер Юнайтед господарі забили гол, який пізніше було скасовано за допомогою системи VAR. Момент виявився суперечливим і після фінального свистка Анчелотті вийшов на поле, аби висловити свої претензії головному арбітру зустрічі. Однак той не став слухати тренера і показав йому червону картку.

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