Польща, Екстракляса, 30-й тур

Шльонск – Рух Хожув – 2:3

Голи: Еспозіто, 86, Маценко, 90+2 – Новотни, 11, Войтович, 27, Фелікс, 75

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Шльонск на своєму полі сенсаційно програв передостанній команді Екстракляси – Руху. Господарі до перерви пропустили два голи, а в середині другого тайму горіли вже 0:3.

Рятувати ситуацію претендент на медалі взявся лише за 4 хвилини до завершення матчу – спочатку Еспозіто з району одинадцятиметрової позначки пробив під поперечину, а вже у доданий час ефектний гол головою забив український захисник Єгор Маценко. Для вихованця Динамо цей м'яч став дебютним в елітному дивізіоні Польщі. Гості на останніх секундах могли вирвати нічию, але Патрік Клімала з метра не влучив у порожні ворота.

Як наслідок, Шльонск з 51-м очком залишається третім, але вже сьогодні його може обійти познанський Лех, який грає з Краковією.

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