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Вілліан знову відмовив Челсі – зіркового півзахисника не влаштовує пропозиція "синіх"

19:15 379 Читать на русском
Вілліан знову відмовив Челсі – зіркового півзахисника не влаштовує пропозиція "синіх"
Вілліан / Фото з відкритих джерел

Півзахисник "пенсіонерів" Вілліан продовжує капризувати і вибиває для себе кращі умови праці.

Бразильський півзахисник Челсі Вілліан відмовився продовжувати трудову угоду з клубом, повідомляє видання Esporte.

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Керівництво лондонського клубу пропонувало 31-річному футболісту дворічний контракт, однак той відповів категоричною відмовою, оскільки ще раніше заявляв, що хоче пролонгувати угоду не менше ніж на три роки. До слова, раніше у ЗМІ фігурували два основних претенденти на бразильця – Барселона та Ювентус. Контракт Вілліана з "синіми" діятиме до 30 червня 2020 року.

У поточному сезоні бразилець провів за лондонців 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість голів і віддав п’ять результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 32 млн євро.

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Англія Вілліан Вілліан Челсі Челсі
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