Жиру: Я зробив усе, аби покинути Челсі взимку

Форвард Челсі Олів'є Жиру розповів, наскільки хотів покинути клуб у зимове трансферне вікно.

"Чесно кажучи, навіть я бачив себе десь в іншому місці. Я пережив складні шість місяців. Саме тому я намагався піти в січні. Я все зробив щоб покинути Челсі. Зрештою, через обставини, клуб не хотів мене відпускати. Найважливішою умовою мого від'їзду була заміна.

Жиру розповів про своє становище в Челсі

Найцікавішим клубом для мене був Інтер. Проблема в тому, що переговори затягнулись. Зрештою, якби перемовини з Лаціо або Тоттенхемом дійшли згоди, то поставало питання, не куди я збираюся поїхати, а чи можу я покинути Челсі. Нічого неможливо було зробити, я застряг.

Я знав, що в будь-якому разі я не повинен починати бойкот або нести хаос у роздягальні. Перш за все, тому, що це не моє, а також тому, що я знав, що є хороший шанс, що я залишуся в Челсі. Тому я залишився професіоналом до кінця. Були два можливих варіанти для мене: або я починаю нудьгувати, або борюся за своє місце. Це я і зробив. Лемпард пообіцяв мені більше можливостей грати і дотримав свого слова", – поділився Жиру в коментарі Telefoot.

До слова, Жиру провів лише 12 поєдинків у поточному сезоні за Челсі, записавши до свого активу 2 голи.

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