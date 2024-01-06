Кубок Англії, 1/32 фіналу

Челсі – Престон – 4:0

Голи: Броя, 58, Тьягу Сілва, 66, Стерлінг, 69, Енцо Фернандес, 88

Путівку в 1/16 фіналу Кубка Англії розігрували середняки АПЛ і Чемпіоншипу. Якщо підопічні Маурісіо Почеттіно виграли останні дві гри Прем'єр-ліги, то Престон програв 4 із 5-ти поєдинків. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Престон, стартував о 19:30 за київським часом. Михайло Мудрик, якому 5 січня виповнилося 23 роки, потрапив у стартовий склад. Вінгер збірної України пропустив попередній матч АПЛ проти Лутона, а сьогодні склав атакувальне тріо з Палмером та Стерлінгом, а на вістрі вийшов Армандо Броя. Цікаво, що для Мудрика це був дебют за Челсі у Кубку Англії – в цьому турнірі Михайло ще не грав.

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Челсі з перших хвилин засів на половині поля Престона, але з моментами біля воріт представника другого дивізіону довелося почекати. Кіпер гостей на перших хвилинах взагалі не вступав у гру, натомість Петровіч змушений був забирати м'яч, який летів у площину після удару з лінії штрафного. Тільки на 20-й хвилині Фредді Вудмен видав перший сейв, в ефектному стрибку відбивши удар Стерлінга.

А на екваторі тайму лондонці змарнували супершанс. Енцо Фернандес класно знайшов Палмера, але вінгер збірної Англії, опинившись перед кіпером, не влучив у лівий кут воріт. З ударом Енцо з лінії воротарського впорався Вудмен. Фактично, це й усе за весь перший тайм, у якому Михайло Мудрик нічим особливим не запам'ятався.

По перерві Мудрик обігрався зі Стерлінгом і впав на лінії штрафного – арбітр залишив без уваги апеляції господарів і пенальті не призначив. На 58-й хвилині Челсі таки забив. Гюсто з лівого флангу подав на лінію воротарського, а Броя головою ідеально пробив у кут. Вагома роль у взятті воріт належить і Мудрику, який відібрав м'яч у чужому штрафному та віддав передгольовий пас.

Broja rises ️

Broja scores



A top header from the @ChelseaFC man#EmiratesFACup pic.twitter.com/X0ZNFr9Yjj — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 6, 2024

Минула заледве хвилина, як Челсі ледь не забив гол-близнюк. Цього разу Мудрик накрутив суперника на лівому фланзі та навісив на Брою. Той пробив головою, а м'яч від поперечини залишив межі поля. Одразу після цього Почеттіно вирішив замінити українця, який тільки-тільки розігрався.

І одразу після цього Челсі закрив гру. Як це часто буває, аутсайдер посипався після першого пропущеного м'яча. З інтервалом у дві хвилини підопічні Почеттіно забили ще двічі. Спершу Тьягу Сілва замкнув подачу Палмера з кутового, а невдовзі Стерлінг шикарно виконав штрафний удар. 3:0 – все стало зрозуміло. Довершив розгром Енцо Фернандес. Арбітр спершу скасував взяття воріт, але VAR мав іншу думку. Челсі провів блідий перший тайм, але по перерві просто переїхав суперника, явно слабшого за класом.

Михайло Мудрик за свій дебют у Кубку Англії отримав від Sofa Score 6,7 – найнижча оцінка серед стартової 11-ки Челсі. Українець жодного разу так і не пробив по воротах і лише тричі помилився в передачах (точність 89%). Після того, як Челсі відкрив рахунок, Престон посипався. Тільки-но ситуація для українського вінгера стала ледь не ідеальною, Почеттіно його замінив.

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