Кубок Англии, 1/32 финала

Челси – Престон – 4:0

Голы: Броя, 58, Тьягу Силва, 66, Стерлинг, 69, Энцо Фернандес, 88

Путевку в 1/16 финала Кубка Англии разыгрывали середняки АПЛ и Чемпионшипа. Если подопечные Маурисио Почеттино выиграли последние две игры Премьер-лиги, то Престон проиграл 4 из 5-ти поединков. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Престон, стартовал в 19:30 по киевскому времени. Михаил Мудрик, которому 5 января исполнилось 23 года, попал в стартовый состав. Вингер сборной Украины пропустил предыдущий матч АПЛ против Лутона, а сегодня составил атакующее трио с Палмером и Стерлингом, а на острие вышел Армандо Броя. Интересно, что для Мудрика это был дебют за Челси в Кубке Англии – в этом турнире Михаил еще не играл.

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Челси с первых минут засел на половине поля Престона, но с моментами у ворот представителя второго дивизиона пришлось подождать. Кипер гостей на первых минутах вообще не вступал в игру, а Петрович вынужден был забирать мяч, летевший в створ после удара с линии штрафной. Только на 20-й минуте Фредди Вудмэн выдал первый сейв, в эффектном прыжке отразив удар Стерлинга.

А на экваторе тайма лондонцы упустили супершанс. Энцо Фернандес классно нашел Палмера, но вингер сборной Англии, оказавшись перед кипером, не попал в левый угол ворот. С ударом Энцо с линии вратарской справился Вудмэн. Фактически, это все за весь первый тайм, в котором Михаил Мудрик ничем особенным не запомнился.

После перерыва Мудрик обыгрался со Стерлингом и упал на линии штрафной – арбитр оставил без внимания апелляции хозяев и пенальти не назначил. А на 58-й минуте Челси забил. Гюсто с левого фланга подал на линию вратарской, а Броя головой идеально пробил в угол. Весомая роль во взятии ворот принадлежит и Мудрику, который отобрал мяч в чужой штрафной и отдал предголевой пас.

Broja rises ️

Broja scores



A top header from the @ChelseaFC man#EmiratesFACup pic.twitter.com/X0ZNFr9Yjj — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 6, 2024

Прошла едва минута, как Челси чуть не забил гол-близнец. В этот раз Мудрик накрутил соперника на левом фланге и навесил на Брою. Тот пробил головой, а мяч от перекладины покинул пределы поля. Сразу после этого Почеттино решил заменить только разыгравшегося украинца.

И сразу после этого Челси закрыл игру. Как это часто бывает, аутсайдер посыпался после первого пропущенного мяча. С интервалом в две минуты подопечные Почеттино забили еще дважды. Сначала Тьягу Силва замкнул подачу Палмера с углового, а вскоре Стерлинг шикарно исполнил штрафной удар. 3:0 – все стало понятно. Завершил разгром Энцо Фернандес. Арбитр сначала отменил взятие ворот, но VAR имел другое мнение. Челси провел бледный первый тайм, но после перерыва просто переехал явно слабее классом соперника.

Михаил Мудрик за свой дебют в Кубке Англии получил от Sofa Score 6,7 – самая низкая оценка среди стартовой 11-ки Челси. Украинец ни разу так и не пробил по воротам и всего трижды ошибся в передачах (точность 89%). После того как Челси открыл счет, Престон посыпался. Как только ситуация для украинского вингера стала чуть ли не идеальной, Почеттино его заменил.

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