Челсі в рамках кубкового турніру приймає представника Чемпіоншипу – Престон. Дивіться стартові склади команд та посилання на пряму трансляцію у цій новині на "Футбол 24".

Матч 1/32 фіналу Кубка Англії між Челсі та Престоном стартує о 19:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на ОТТ-платформі Setanta Sports (для перегляду потрібно мати відповідну підписку). Також гру покажуть на телеканалі Setanta Sports.

"Арсенал радіє, що не купив Мудрика": в Англії оголосили вирок українській зірці Челсі

Український півзахисник Михайло Мудрик після відпочинку у матчі 20-го туру АПЛ з Лутоном повертається до стартового складу лондонців. Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.

Стартові склади

Челсі:

Престон: