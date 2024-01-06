У суботу, 6 січня, зіграли кілька поєдинків 1/32 фіналу Кубка Англії 2023/24. Рахунки і огляд матчів Сток Сіті – Брайтон, Гіллінгем – Шеффілд Юнайтед та Квінз Парк Рейнджерс – Борнмут читайте на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/32 фіналу

Сток Сіті – Брайтон – 2:4

Голи: ван Хекке, 16 (авт), Бейкер, 63 (пен) – Еступіньян, 45+6, Данк, 52, Жоау Педро, 71, 80

Гіллінгем – Шеффілд Юнайтед – 0:4

Голи: Осула, 14, 39, Макейті, 83, 88

Квінз Парк Рейнджерс – Борнмут – 2:3

Голи: Армстронг, 40, Дайкс, 42 – Тавернієр, 48, Мур, 58, Клюйверт, 69

Ілля Забарний отримав відпочинок від Андоні Іраоли. Лише вдруге в сезоні 2023/24 захисник збірної України не потрапив у стартовий склад Борнмута. Суперником "вишень" у 1/32 фіналу Кубка Англії став Квінз Парк Рейнджерс, який посідає передостаннє місце у Чемпіоншипі.

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Втім, рахунок відкрив саме андердог. На 40-й хвилині Армстронг легко обіграв Сенесі, увійшов у штрафний і пробив у дальній кут. Буквально тут же на табло загорілися 2:0 – після удару Дайкса рикошет зіграв за господарів. На старті другої половини "вишні" скоротили відставання – Тавернієру теж допроміг рикошет, який дезорієнтував 36-річного Асміра Беговіча. Боснійський кіпер творив дива у воротах КПР, але згодом і він був безсилим після удару Мура головою. На 69-й хвилині Борнмут вийшов уперед – Клюйверт замкнув простріл у центр воротарського.

На 84-й хвилині вийшов Ілля Забарний, який допоміг Борнмуту втримати непросту перемогу. 2:3 – підопічні Іраоли оформили суперкамбек і зіграють в 1/16 фіналу.

Брайтон у вольовому стилі здолав Сток Сіті. Команда Роберто Де Дзербі пропустила першою – ван Хекке кумедно зрізав у власні ворота. Перед свистком на перерву Еступіньян гарматним ударом відновив рівновагу, а у другому таймі Данк ударом головою вивів Брайтон уперед. Сток Сіті відігрався, реалізувавши пенальті, але дубль Жоау Педро вивів "чайок" в 1/16 фіналу.

Шеффілд Юнайтед легко розібрався з Гіллінгемом. Героями у складі найгіршої команди АПЛ стали Осула і Макейті, які забили по два голи у ворота представника четвертого дивізіону. 0:4 – "клинки" продовжують боротьбу за Кубок Англії.

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