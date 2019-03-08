"Запорожець не пережене Бентлі" та "Хацкевич – лузер": нищівна реакція соцмереж на розгромну поразку Динамо від Челсі

Київське Динамо зазнало розгромної поразки від Челсі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Користувачі соцмереж визнають перевагу лондонського клубу у класі та дорікають Хацкевичу за примітивний футбол.

Динамо поступилось Челсі на Стемфорд Брідж з рахунком 0:3. Не завдавши жодного удару в площину воріт Кепи, київський клуб практично втратив шанси на продовження боротьби у Лізі Європи. Матч-відповідь, схоже, ризикує перетворитись на звичайну формальність. Хацкевич знову неприємно вразив спірними кадровими рішеннями, а самі футболісти продемонстрували дуже низьку якість гри проти сильного суперника з топ-ліги. Футбольні експерти та звичайні користувачі соцмереж після матчу не шкодували "біло-синіх", хоча й визнавали силу суперника.

Челсі – Динамо: 0 ударів у ворота, жах 5-х гравців і провал Хацкевича в матчі Ліги Європи

Журналіст та аналітик Євген Гресь після появи стартових складів зазначив, що Динамо має серйозний привід для гордості: на поле Стемфорд Брідж одночасно вийшли 10 українців та 6 представників власної школи киян. Однак, це не допомогло віце-чемпіонам України добитись позитивного результату.

Відомий блогер Кирило Крижановський не бачить сенсу серйозно аналізувати поразку киян: "Одна команда катком пройшлася по інший. Ви самі все чудово бачили –Динамо просто не може гідно грати на фоні суперника, рівень якого – Ліга чемпіонів.Повністю програний матч, як в індивідуальному, так і в командному плані".

Аналітик та блогер Михайло Смоловой жорстко критикує головного тренера Динамо Олександра Хацкевича. Тут – без коментарів. Грубо, але справедливо?

Головний рекдактор журналу "Футбол" Артем Франков здивований, що Динамо виявилось неготовим до штрафного удару у виконанні Вілліана: "Ось нічим не відрізняється від двох фото з попередніх матчів Динамо – Челсі – перекладина і гол. Але тоді удари Вілліана зі штрафних були на слуху – а зараз забули, чи що? От скажіть, Бойко був проінструктований з цього приводу ?!".

Вот ничем не отличается от двух фото с предыдущих матчей "Динамо" - "Челси" - перекладина и гол. Но тогда удары Виллиана со штрафных были на слуху - а сейчас забыли, что ли? Вот скажите, Бойко был проинструктирован по этому поводу?! pic.twitter.com/OM9U7aUlMs — Artem Frankov (@frankov11) 7 березня 2019 р.

Футбольний менеджер Олександр Ольшанецький відзначає клас лондонського клубу: "З перших хвилин Челсі показав, хто в домі господар. Перевага "синіх" цілком відображала різницю команд в класі. Атака лондонців виглядала чудово, в кращому стилі сучасного футболу. Швидкі хвилі накочувалися одна за одною, змітаючи усі перешкоди киян на своєму шляху. Змінювалися лише способи доставки м'яча на ударні позиції. Вивірені довгі та розрізні передачі Луїса, філігранна техніка Вілліана, слаломний дриблінг Педро, приховані паси в дотик Жоржинью, викручували хребці і заплутували ноги молодим і недосвідченим динамівцям".

Журналіст Роман Бебех віддає належне нашим фанам: "Найкраща дія українців на Стемфорді – це Червона рута з нашого сектора".

Найкраща дія українців на Стемфорді - це Червона рута з нашого сектора — Роман Бебех (@roman_bebekh) 7 березня 2019 р.

Екс-гравець збірної України, а нині футбольний експерт Євген Левченко говорить прямо: "Жахлива гра киян. Так, це Челсі, але так грати (вірніше мучитися, а не грати) просто соромно. Переходи з оборони в атаку – без ідеї. Розлад між пресингом і компактністю. Де Циганков?! Якби не Бойко, пропустили б ще 2-3 голи. Прикро, що зіграли без яєць".

Ужасная игра киевлян. Да, это Челси, но так играть(вернее мучаться, а не играть) просто стыдно. Переходы из обороны в атаку- без идеи. Разлад между прессингом и компактностью. Где Циганков?! Если бы не Бойко пропустили бы ещё 2-3 гола. Обидно, что сыграли без яиц. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 7 березня 2019 р.

На цьому Левченко не заспокоївся: "Ніч поспав, трохи відійшов. Але осад від матчу все одно залишився. Ось запитую себе, невже в такий футбол хочуть грати динамівці? Невже ці муки подобаються тренерам? Чи це те, що хочуть бачити вболівальники? Іноді можна програти, але те, як ти програєш, визначає твій успіх".

Ночь поспал, чуть отошёл. Но осадок от мачта все равно остался. Вот задаюсь вопросом, неужели в такой футбол хотят играть динамовцы? Неужели эти мучения нравятся тренерам? Это ли, что хотят видеть болельщики? Иногда можно проиграть, но как ты проигрываешь, предрешает твой успех. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 8 березня 2019 р.

Журналіст Євген Зінченко був лаконічним: "Можливо, варто було хоч раз поцілити у площину воріт Челсі?".

можливо, варто було хоч раз поцілити у площину воріт Челсі? https://t.co/BMMBj9ngrA — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 7 березня 2019 р.

Костянтин Андріюк трохи іронізує: "Як там ажіотаж з квитками на ДК-Челсі? Ох відчуваю пекло буде. Інтрига ж яка накльовується".

Як там ажіотаж з квитками на ДК-Челсі?

Ох відчуваю пекло буде.

Інтрига ж яка накльовується pic.twitter.com/R85MBULSYL — Andriyuk (@Andriyak) 7 березня 2019 р.

Ведучий програм "Профутбол" Ігор Циганик також не розуміє відсутністі роботи у Кепи: "Ну по воротах вдарити хоч раз можна було?

Ну по воротах вдарити хоч раз можна було? — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 7 березня 2019 р.

"Челсі грав рівно настільки, наскільки їм було потрібно!", – додав журналіст.

Челсі грав рівно настільки, наскільки їм було потрібно! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 7 березня 2019 р.

"Хацкевич – тренер року! Команді треба забивати, а замість Русина виходить Гармаш", – обурюється журналіст Дмитро Стукан.

"Щодо Челсі – Динамо. Не 6:0 – вже добре. Ці хлопці вперше побачили зблизька людей вартістю 70 мільйонів. Циганков загубився. Бойко рятував. Шапаренко намагався, Шепелєв – найкращий. Вірю, що це досвід. "Запорожець" не пережене "Бентлі". Але без футбольного зухвальства нічого не буде. Треба достойно зіграти в Києві і щемити Шахтар. Досвід приходить саме так".

Журналіст Вадим Скічко акцентує увагу на "українізації" Динамо: "Востаннє 10 українців виходило у старті Динамо на єврокубковий матч 13 вересня 2016 у грі з Наполі...Мауріціо Саррі".

Востаннє 10 українців виходило у старті Динамо на єврокубковий матч 13 вересня 2016 у грі з Наполі...Мауріціо Саррі. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 7 березня 2019 р.

"Циганков не просто випав в осад, а розчинився. І Тоттенхем хотів його в Англію брати?"

Цыганков не просто выпал в осадок, а расстворился. И Тоттенхэм хотел его в Англию брать? #Динамо — Serhii Malysh (@SergioMalysh) 7 березня 2019 р.

Брутальний футбол не зраджує собі – натяк зрозумілий...