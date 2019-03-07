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ЧЕЛСІ - ДИНАМО ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛІГА ЄВРОПИ

Челсі – Динамо – відео гола Педро

22:22 3783 Читать на русском
Челсі – Динамо – відео гола Педро
Челсі – Динамо – відео голів та огляд матчу

Челсі приймає Динамо в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Динамо.

17’ Педро Родрігес
 

Ліга Європи,1/8 фіналу

Челсі – Динамо – 1:0 (LIVE)

Гол: Педро, 18

Челсі відкрив рахунок на 18-й хвилині завдяки голу Педро. Іспанець зліва увірвався у штрафний майданчик, обігрався з Жиру та зблизька розстріляв ворота Бойка.

Відео гола Педро

Теги
Ліга Європи Челсі - Динамо Динамо Динамо Челсі Челсі Відеоновини
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