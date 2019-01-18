10 years challenge: як змінилися Роналду, Мессі, Модріч і компанія з 2009 року

"Футбол 24" не пройшов повз всесвітній флешмоб, який позначають хештегом #10yearschallange або #2009vs2019. Його зміст полягає у порівнянні сучасних світлин людей із фото 10-річної давності.

Жозе Моурінью

Португальський фахівець 10 років тому працював із міланським Інтером. Зрештою, у сезоні 2009/10 "нерадзуррі" підкорився неймовірний требл – перемоги в чемпіонаті Італії, національному Кубку, а також у Лізі чемпіонів. Подальша робота з мадридським Реалом і англійським Манчестер Юнайтед додала сеу Жозе сивини...

Total ravage: кар'єра Моурінью в Манчестер Юнайтед – другорядні трофеї, ненависть у роздягальні та втеча від реальності

Ліонель Мессі

У 2009-му "інопланетний" аргентинець здобув перший у своїй кар'єрі "Золотий м'яч". Пізніше його колекція поповниться ще чотирма подібними нагородами. Сам же Лео за 10 років помітно змужнів, а його обличчя вже складно уявити без брутальної, злегка неохайної бороди.

Хосеп Гвардіола

Натомість у Пепа Гвардіоли намітилися проблеми з волоссям на голові. Проте, сам каталонець не комплексує, а навіть часто піджартовує над власною лисиною. Компенсував втрату шевелюри тепер уже 48-річний фахівець інтелігентною борідкою.

"Я помиратиму з думками про 2:6 на Сантьяго Бернабеу": Take the ball, pass the ball – про велику Барселону Гвардіоли

Юрген Клопп

А от німецький тренер, здається, зовсім не змінився з 2009 року. Ті ж окуляри, борода та голлівудська посмішка. Єдине, що змінив Клопп – середовище існування. Колись він кинув виклик гегемонії Баварії із дортмундською Борусією. Тепер він працює над поверненням на вершину англійського Ліверпуля.

Кріштіану Роналду

Португальський форвард за 10 років досягнув справжнього визнання та титулу "інопланетного" гравця разом із Мессі. Він виграв усі можливі трофеї з мадридським Реалом, а також допоміг збірній Португалії стати чемпіоном Європи в 2016 році. Минулого літа Кріштіану переїхав до Турина й тепер пише нову сторінку історії в Ювентусі.

Неймар

У березні 2009-го Неймар дебютував на професійному рівні за рідний Сантос, а ще через 4 роки поїхав до Барселони, щоб підкорити Європу. Та на Камп Ноу бразилець опинився в тіні Мессі. Втрачати роки, поки аргентинець купається у променях слави, Ней не захотів і влітку 2017 року за рекордні 222 млн євро перейшов у Парі Сен-Жермен...

Кіліан Мбаппе

...Але в Парижі несподівано знову опинився у тіні, тепер – Кіліана Мбаппе. Талановитий француз 10 років тому ще був малюком, який міг опинитися в академії Челсі, та все ж потрапив до системи Монако. Провівши лише два сезони за монегасків, він переїхав до ПСЖ і почав демонструвати гру неймовірного рівня. На думку більшості оглядачів, "Золотий м'яч" для Мбаппе (і не один) – лише питання часу.

Серхіо Рамос

У 2009-му майбутньому капітану "вершкових" виповнилося усього 23. Та він вже був 2-разовим чемпіоном Іспанії і виграв Євро-2008 зі збірною Іспанії. Попереду ще були Кубок світу та ще одне європейське "золото" з Фурією рохою, а також неймовірні 4 перемоги з Реалом у Лізі чемпіонів. Серхіо Рамос за цей час лише трохи змінив імідж – данина моді.

Лука Модріч

Навряд один із лідерів Тоттенхема 10-річної давності Лука Модріч мріяв, що його збірна Хорватії гратиме у фіналі ЧС-2018, а сам він отримає "Золотий м'яч" за підсумками року. Та сталося саме так. А поштовхом до такого розвитку подій став трансфер хорвата до мадридського Реала влітку 2012 року. На Сантьяго Бернабеу Лука став насправді гравцем топ-класу.

Лука Модріч: від біженця – до найкращого футболіста світу: 10 цікавих фактів із життя хорватського генія

Андрій Шевченко

Після невдалого періоду в лондонському Челсі та нетривалої оренди в Мілані найкращий український футболіст епохи незалежності в серпні 2009 року повернувся до київського Динамо. У Києві Шева провів три сезоні, зіграв зі збірною України на домашньому Євро-2012, потім невдало "сходив" у політику й, зрештою, очолив національну команду.

Олександр Рикун

Десять років тому кар'єра технічного півзахисника почала йти на спад. Мирон Маркевич і Євген Красніков затіяли в харківському Металісті "Латиноамериканську революцію" і місця в оновленій команді для Рикуна вже не було. Він ще спробував заграти в Полтаві, але проблеми з режимом далися взнаки і там. Завершення кар'єри, а з ним і зменшення фізичних навантажень, суттєво вплинули на вагу екс-хавбека збірної України. Хоча сам він не надто комплексує.

"Перед Маркевичем мені було соромно". Олександр Рикун вперше розповів про незручні випадки, в які потрапляв