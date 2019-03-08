Динамо продовжило серію без перемог в Англії – цифри вражають

Київське Динамо вкотре не змогло перемогти на Туманному Альбіоні. "Біло-сині" напередодні розгромно програли лондонському Челсі (0:3) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Поразка від "пенсіонерів" стала вже 12-ю для Динамо в Англії.

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Вперше "динамівці" зіграли проти англійського клубу в березні 1982-го, коли програли Астон Віллі в Бірмінгемі (0:2) в рамках Кубка чемпіонів. Після цього Динамо провело ще 14 матчів в Англії, включно з матчем проти Челсі в четвер. Загальний баланс зустрічей різко негативний – 12 поразок і лише 3 нічиї.

Відзначимо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі відбудеться в Києві 14 березня.

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