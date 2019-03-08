Знущальний пас Жиру поміж ніг Шабанову став фінтом дня за версією УЄФА

Оглядачі УЄФА не оминули увагою технічну майстерність нападника лондонського Челсі Олів'є Жиру в матчі проти київського Динамо (3:0) на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.

На 17-й хвилині поєдинку між англійським і українським грандом французький форвард разом із Педро Родрігесом створили справжній шедевр.

Челсі – Динамо– 3:0 – відео голів та огляд матчу

Останній увійшов до штрафного майданчика Динамо з лівого флангу та знайшов пасом Жиру, а Олів'є, опинившись під тиском Артема Шабанова, розкішно прокинув п'ятою на Педро. Іспанець опинився віч-на-віч із Бойком і спокійно переграв українського кіпера.

Пізніше Вілліан і Каллум Хадсон-Одой довели рахунок до розгромного на користь лондонців. Матч-відповідь у протистоянні відбудеться 14 березня.