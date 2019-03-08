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Вілліан: Мені подобається грати проти Динамо ще з часів виступів за Шахтар

00:39 150 Читать на русском
Вілліан: Мені подобається грати проти Динамо ще з часів виступів за Шахтар
Вілліан / Фото ФК Челсі

Хавбек Челсі Вілліан поділився враженнями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо (3:0).

17’ Педро Родрігес
65’ Вілліан
90’ Каллум Хадсон-Одой
 

"Я задоволений голом, але найбільше – результатом.

Ми грали добре, але нам варто бути більш обережними. Челсі міг йти вже на перерву з перевагою у три м'ячі, але пізніше ми виконали свою роботу.

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Мені подобається грати проти Динамо ще з часів виступів за Шахтар. Я відзначився чудовим голом, схожий м'яч я забивав киянам кілька років тому.

Двобій ще продовжується. Буде важко, але ми хочемо приїхати в Київ і завершити свою справу", – цитує Вілліана BBC.

Нагадаємо, матч-відповідь між цими суперниками відбудеться 14 березня в Києві, початок о 19:55.

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Теги
Челсі - Динамо Челсі Челсі Ліга Європи Динамо Динамо Вілліан Вілліан
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