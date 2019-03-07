Челсі розгромив Динамо в матчі Ліги Європи, Вілліан встановив рекорд

Челсі розгромив київське Динамо 3:0 в Лондоні у першій грі 1/8 Ліги Європи 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Динамо на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Гра відбувалася в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Команди зустрічались лише двічі в рамках групового турніру Ліги чемпіонів 2015/16. Тоді в Києві було зафіксовано нульову нічию, а в Лондоні господарі вирвали перемогу 2:1. Зараз, як і понад 3 роки тому, відвертим фаворитом букмекери знову вважали англійський клуб.

Челсі – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Команда Хацкевича пройшла Олімпіакос завдяки виїзній нічиїй та домашній перемозі. У кожній грі сезону ЛЄ, в якій Динамо забиває, воно як мінімум не програє. Челсі виграв усі 4 єврокубкові домашні матчі з вражаючою різницею 11:1. У попередньому раунді лондонці мінімально здолали на виїзді шведський Мальме, після чого розгромили суперника в рідних стінах.

Челсі – Динамо – відео голів і огляд матчу

Челсі стартував дуже потужно, атакуючи переважно правим флангом, де Педро і Дзаппакоста частенько вривались у вільні зони. М'яч у Динамо не тримався зовсім, а господарі володіли ним від 76 до 82% часу. Шепелєв уже на 9-й хвилині заробив жовту картку, скосивши італійського лівого захисника. Єдиний плюс першої третини стартового тайму – гості не дали лондонцям хоча б раз пробити по воротах. а Русин заробив 2 фоли на собі. Однак що з того, якщо Челсі забив з першого ж удару. Жиру з-під Шабанова зробив пас п'ятою через кількох гравців Динамо, а Педро розстріляв Бойка. Олів'є не забив, так асистує – дає результат 6-й матч ЛЄ поспіль.

Olivier Giroud has now been directly involved in a goal in each of his last six #UEL appearances:



️️

️️️️

️️

️️

️️





On a roll in Europe. pic.twitter.com/3d7tta4nWj — Squawka Football (@Squawka) 7 березня 2019 р.

На 21-й хвилині іспанець ще раз пробивав без будь-яких перешкод, але влучив у Дениса. Ковачіч віддав класний пас у воротарський на Барклі, який не зумів прошити Бойка. Педро валився після контакту з Кендзьорою – пощастило, що суддя не купився. Після швидкої атаки, яку розігнав Шапаренко, той же Томаш прострілив, а Алонсо зіграв рукою. Це пенальті, але суддя не бачить.

Nope, he didn't see it. Impossible to see. Nope, not a penalty. What a joke... WHAT a joke... #chelsea pic.twitter.com/c1ftfQrX9Y — Emanuel Roşu (@Emishor) 7 березня 2019 р.

Тут же пас за спину Шабанову, який знову дрімає, Педро виходить на одного Бойка, але Денис парирує. Браво! Тут же ще один удар з близької відстані – снаряд просвистів поруч з дальньою стійкою. Буяльський отримав жовту, через яку пропустить матч у Києві – дискваліфікація за перебір карток. На перерву пішли з черговим, уже 5-м за 45 хвилин сейвом воротаря Динамо. До біса символічно!

Педро на 54-й вчетверте приклався по воротах гостей, але Бойко в цьому матчі брав і важчі удари. Сидорчук з перспективної позиції виконав щось середнє між пасом і ударом – точно в руки Кепі. Невже за перший удар Динамо зарахують? Буяльський ризикував нарватись на вилучення, коли Канте обіграв його на фланзі. Віталій миттєво сердечно перепросив чемпіона світу, і можливо, це врятувало від другої жовтої.

Willian has now been directly involved in eight #UEL goals this season:



️ 3 goals

️ 5 assists



The most by a Chelsea player in a single season in Europe since 2012-13. pic.twitter.com/Q0ByJaxiFT — Squawka Football (@Squawka) 7 березня 2019 р.

Сидорчук привіз необов'язковий штрафний, сфоливши на Барклі, і тут ми згадали 2015-й. Екс-вінгер донецького Шахтаря Вілліан ідеально зі штрафного поклав над стінкою, як тоді Шовковському. Бразилець встановив рекорд Челсі: за останні 6 єврокубкових сезонів лише він доклався до стількох голів (8) прямими ударами (3) та асистами (5).

Після, мабуть, найтривалішої атаки киян у матчі Сидорчук знову спробував своїх сил дальнім ударом. Ну, цей вже точно зарахують. але КУДИ, Сергію? Швидка атака з флангу на фланг мала завершуватись розгромним рахунком. Лофтус-Чік з-за меж воротарського після пасу Педро пробив вище.

Chelsea 3-0 Dynamo Kyiv FT:



Shots: 12-4

Passing accuracy: 89%-82%

Chances created: 9-4

Possession: 60%-40%



Hosts ease to first-leg victory with Pedro, Willian and Hudson-Odoi all on target. pic.twitter.com/oR5NnKbN62 — Squawka Football (@Squawka) 7 березня 2019 р.

Сідклей виграв верхову боротьбу, але кут був надто гострим і м'яч пролетів паралельно лінії воріт. Кепа помилився на виході, але у Динамо лише Сидорчук на підборі – удар майже у порожні ворота заблоковано. Шепелєв класно зіграв у відборі та знайшов пасом Шапаренка, але Микола невдало прийняв м'яч, послизнувшись. Хадсон-Одой покарав у миттєвій контрі. Ну, дуже легко.