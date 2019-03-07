Челсі розгромив Динамо в матчі Ліги Європи, Вілліан встановив рекорд

Челсі розгромив київське Динамо 3:0 в Лондоні у першій грі 1/8 Ліги Європи 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Динамо на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Гра відбувалася в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Команди зустрічались лише двічі в рамках групового турніру Ліги чемпіонів 2015/16. Тоді в Києві було зафіксовано нульову нічию, а в Лондоні господарі вирвали перемогу 2:1. Зараз, як і понад 3 роки тому, відвертим фаворитом букмекери знову вважали англійський клуб.
Челсі – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Команда Хацкевича пройшла Олімпіакос завдяки виїзній нічиїй та домашній перемозі. У кожній грі сезону ЛЄ, в якій Динамо забиває, воно як мінімум не програє. Челсі виграв усі 4 єврокубкові домашні матчі з вражаючою різницею 11:1. У попередньому раунді лондонці мінімально здолали на виїзді шведський Мальме, після чого розгромили суперника в рідних стінах.
Челсі – Динамо – відео голів і огляд матчу
Челсі стартував дуже потужно, атакуючи переважно правим флангом, де Педро і Дзаппакоста частенько вривались у вільні зони. М'яч у Динамо не тримався зовсім, а господарі володіли ним від 76 до 82% часу. Шепелєв уже на 9-й хвилині заробив жовту картку, скосивши італійського лівого захисника. Єдиний плюс першої третини стартового тайму – гості не дали лондонцям хоча б раз пробити по воротах. а Русин заробив 2 фоли на собі. Однак що з того, якщо Челсі забив з першого ж удару. Жиру з-під Шабанова зробив пас п'ятою через кількох гравців Динамо, а Педро розстріляв Бойка. Олів'є не забив, так асистує – дає результат 6-й матч ЛЄ поспіль.
На 21-й хвилині іспанець ще раз пробивав без будь-яких перешкод, але влучив у Дениса. Ковачіч віддав класний пас у воротарський на Барклі, який не зумів прошити Бойка. Педро валився після контакту з Кендзьорою – пощастило, що суддя не купився. Після швидкої атаки, яку розігнав Шапаренко, той же Томаш прострілив, а Алонсо зіграв рукою. Це пенальті, але суддя не бачить.
Тут же пас за спину Шабанову, який знову дрімає, Педро виходить на одного Бойка, але Денис парирує. Браво! Тут же ще один удар з близької відстані – снаряд просвистів поруч з дальньою стійкою. Буяльський отримав жовту, через яку пропустить матч у Києві – дискваліфікація за перебір карток. На перерву пішли з черговим, уже 5-м за 45 хвилин сейвом воротаря Динамо. До біса символічно!
Педро на 54-й вчетверте приклався по воротах гостей, але Бойко в цьому матчі брав і важчі удари. Сидорчук з перспективної позиції виконав щось середнє між пасом і ударом – точно в руки Кепі. Невже за перший удар Динамо зарахують? Буяльський ризикував нарватись на вилучення, коли Канте обіграв його на фланзі. Віталій миттєво сердечно перепросив чемпіона світу, і можливо, це врятувало від другої жовтої.
Сидорчук привіз необов'язковий штрафний, сфоливши на Барклі, і тут ми згадали 2015-й. Екс-вінгер донецького Шахтаря Вілліан ідеально зі штрафного поклав над стінкою, як тоді Шовковському. Бразилець встановив рекорд Челсі: за останні 6 єврокубкових сезонів лише він доклався до стількох голів (8) прямими ударами (3) та асистами (5).
Після, мабуть, найтривалішої атаки киян у матчі Сидорчук знову спробував своїх сил дальнім ударом. Ну, цей вже точно зарахують. але КУДИ, Сергію? Швидка атака з флангу на фланг мала завершуватись розгромним рахунком. Лофтус-Чік з-за меж воротарського після пасу Педро пробив вище.
Сідклей виграв верхову боротьбу, але кут був надто гострим і м'яч пролетів паралельно лінії воріт. Кепа помилився на виході, але у Динамо лише Сидорчук на підборі – удар майже у порожні ворота заблоковано. Шепелєв класно зіграв у відборі та знайшов пасом Шапаренка, але Микола невдало прийняв м'яч, послизнувшись. Хадсон-Одой покарав у миттєвій контрі. Ну, дуже легко.