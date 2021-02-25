Динамо підходить до матчу-відповіді проти Брюгге у доволі тривожному стані. За плечима підопічних Мірчі Луческу всього три поєдинки у новому році, причому виграти вдалося тільки в одному – кияни на снігу перемогли Олімпік. У Лізі Європи та з Десною були нічиї з ідентичними голами суперників (подача з флангу), хоча бельгійці приїхали без більшості лідерів та тренера, а сіверяни слабші за замовчуванням. Щонайгірше, в останньому матчі довелося відігруватись з пенальті у компенсований час, а загалом за два тури УПЛ Динамо не реалізувало 3,59 очікуваних голів і пропустило на 2,6 більше голів, ніж очікувалось.

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В принципі, нічого критичного за ці два тижні не сталося. Динамо досі демонструє високі кількісно-якісні показники, просідаючи хіба що за темпом передач. Проблеми "біло-синіх" криються в системі просування м'яча та в індивідуальних помилках при стандартах / кросах суперника – кияни мають складнощі з початком атак через слабкі навички центрбеків, а при навісах останні явно орієнтуються виключно на м'яч (особливо цим страждає Забарний).

Крім того, намітилася неприємна тенденція до більш ризикованого стилю гри – у підопічних Мірчі Луческу побільшало єдиноборств та моментів один в один на чужій третині, що провокує помилки й розкриває команду.

Динамо досі залишається слабеньким у перехідних фазах, але раніше цей мінус нівелювало якісне володіння м'ячем – небезпечних передач поменшало, але суперник при цьому не міг підчатувати киян на контратаці. Тепер же Динамо все більше ставить на закидання Бєсєдіну, але дуже часто вони являють собою не передачі в штрафний або на хід, а просто пуляння для подальшої боротьби. Артем якісно чіпляється за м'яч, але з тією ж Десною чіпляння призвели до всього двох дотиків нападника в карному майданчику.

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Більшість проблем можна виправити. Можливо, вже сьогодні вони стануть непомітними – все ж, ми опираємось на досвід трьох матчів на початку року, причому всі вони відрізняються за стартовими умовами. Та і позитиву в них було достатньо.

Так, з Десною кияни провалилися через тактичні недоліки у окремих ситуаціях та фазах, але навіть на тлі усіх негараздів вони побили рекорд за дотиками в штрафному, провели 14 ударів звідти (6 у площину) й продемонстрували одну з найвищих точностей передач у сезоні.

З Брюгге ж команда мала правильну тактику – бельгійців змусили грати низом і залишили їх без улюблених контратак із закиданнями на Доста. Так, було нудно, але Динамо перемагало до 67-ї хвилини. Прикро тільки, що суперник забивав з єдиної ситуації, де був шанс на успіх – кияни не навчилися грати по верхових м'ячах у власному штрафному ні на зборах, ні в перших офіційних матчах. За це Брюгге може жорстоко покарати.

Загалом, динамівці правильно зіграли проти суперника у Києві, але є нюанс – бельгійці у більш ніж півтора рази перевершили "біло-синіх" за кількістю позиційних атак, передач у штрафний та дотиків у ньому. Нічого небезпечного Брюгге, по суті, не витиснув, але підопічні Мірчі Луческу надали супернику забагато свободи. Крім того, Брюгге вдвічі активніше пресингував на чужій третині.

Зрештою, дещо прискорившись, команда гостей знайшла свої стандарти й швидко конвертувала їх у необхідний гол – і це сталося без більшості лідерів та головного тренера! Тепер Динамо потрібно забивати на виїзді – а значить і розкриватись.

Втім, Брюгге теж страшно. Втрата Ванакена та Ланга жахливо б'є по ударній силі бельгійців. В активі цієї парочки – 17 голів (11 у Ланга та 6 у Ванакена), 12 асистів (по шість на брата) та 29 передач під удар (18 віддав Ванакен). Ефективність гри попереду без цих виконавців яскраво продемонстрував матч у Києві – 39 позиційних атак потягнули всього на 0,14 очікуваних голів, а у Доста було всього два дотики в штрафному (але в обох випадках він пробивав по воротах). Цікавих контратак теж не згадати. Фактично, бельгійці нічого не створили, а от у Динамо до голу Буяльського було два хороших моменти.

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А ще можуть вилетіти де Кателаре та Міньйоле. Їхні позитивні тести на коронавірус, вірогідно, хибні, але в команді очевидна епідемія а-ля збірна України восени. Таким чином, перед матчем бельгійці ризикують отримати неприємні новини. Для них повернення Соболя з дискваліфікації – вже велика перемога. До речі, Едуард на днях допоміг Брюгге розгромити Льовен і здобути дев'ять поспіль перемог у чемпіонаті.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ланг, Міньоле, де Кателаре (під питанням), Ванакен, Мітровіч, Денсвіл, Рітс – Вербіч, Бурда, Белуце

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Брюгге

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, де Пена – Бєсєдін

Брюгге: Міньйоле – Мата, Коссуну, Мехеле, Соболь – Баланта, Дірар, Вормер – Чонг, Дост, Окереке

Прогноз "Футбол 24" – 1:1 (перемога Динамо в овертаймі)

Загалом, маємо дві рівні команди зі своїми вадами. Брюгге дуже слабкий у позиційних атаках і критично ослаблений коронавірусом, але демонструє високий темп, дуже інтенсивно пресингує й небезпечно виглядає на стандартах. Динамо ж регулярно з них пропускає й відчуває певні складнощі з просуванням м'яча, а також має проблеми в мікроепізодах – втім, "біло-сині" сильно переважають в ефективності позиційного наступу й кадровій комплектації.

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Навряд чи Динамо та Брюгге влаштують яскравий двобій. Бельгійців рахунок влаштовує, а відставання українців мінімальне. Вочевидь, обидва колективи продовжать лінію київського поєдинку з однаковими помилками та голами з мінімуму моментів. Можливо, комусь пощастить більше, але загалом умови ідеальні для ще однієї результативної нічиї.

Якщо справа дійде до овертайму, то перевагу хочеться віддати Динамо. Не тільки через патріотизм – просто кияни завжди бігали, як коні, та і посилити гру вони можуть хорошими виконавцями. Брюгге ж має коротку лавку та низку вікових футболістів у основі. Саме тому варто прогнозувати важку перемогу підопічних Мірчі Луческу.

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