"Біло-сині" 25 лютого спробують вирвати у Брюгге путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи. "Футбол 24" пригадує, як Динамо протягом своєї історії виступало у матчах-відповідях єврокубків після домашніх 1:1.

Динамо та Брюгге розійшлися миром 18 лютого на НСК Олімпійський в першому поєдинку 1/16 фіналу ЛЄ 2020/21. На гол Віталія Буяльського бельгійська команда відповіла влучним ударом Брендона Мехеле. 1:1 – рахунок, який зобов'язує команду Мірчі Луческу забивати мінімум гол у матчі-відповіді, який відбудеться 25 лютого на стадіоні Ян Брейдел у Брюгге.

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Кияни вдесяте у своїй історії завершили домашній матч плей-офф єврокубків із рахунком 1:1. Статистика явно не на боці динамівців – лише двічі з попередніх 9-ти випадків "біло-сині" зуміли пройти у наступну стадію. При цьому остання вдала спроба була 12 років тому – в протистоянні з іспанською Валенсією. "Футбол 24" пригадує всі єврокубкові дуелі Динамо, яке їхало у гості після домашньої мирової 1:1.

1977 рік. Кубок УЄФА, 1/32 фіналу

Динамо – Айнтрахт Брауншвайг – 1:1. Голи: Вєрємєєв, 36 – Франк, 30.

Айнтрахт Брауншвайг – Динамо – 0:0.

У квітні 1977-го кияни зупинилися за крок від фіналу Кубка європейських чемпіонів – після домашньої перемоги 1:0 над Борусією Менхенгладбах підопічні Валерія Лобановського на виїзді поступилися 0:2. Зрозуміло, що на новий єврокубковий сезон у Києві покладали великі сподівання, але все завершилося вже у першому раунді Кубка УЄФА.

Поєдинок 1/32 фіналу на тоді ще Центральному стадіоні в Києві завершився миром 1:1. На гол Франка у Динамо своїм влучним ударом відповів Володимир Вєрємєєв. Гра в Німеччині теж не виявила переможця. 0:0 – Айнтрахт завдяки правилу виїзного голу пройшов далі. В тій дуелі кольори Динамо захищали Анатолій Коньков, Олег Блохін, Михайло Фоменко, Володимир Безсонов, Леонід Буряк та інші культові футболісти.

1980 рік. Кубок УЄФА, 1/32 фіналу

Динамо – Левскі-Спартак – 1:1. Голи: Буряк, 38 (пен) – Спасов, 26.

Левскі – Динамо – 0:0.

Через три роки прикра історія повторилася, тільки суперником киян став болгарський Левскі-Спартак. Динамо, як і в дуелі з Айнтрахтом, пропустило першим, але ще до перерви відігралося завдяки голу Леоніда Буряка з пенальті.

У матчі-відповіді Блохін, Коньков, Колотов, Дем'яненко, Євтушенко та Ко не змогли забити бодай гол. 0:0 – Левскі-Спартак пройшов у наступну стадію. Цікаво, що кияни в другому сезоні поспіль вилетіли від болгарської команди через правило виїзного гола. У 1/8 Кубка УЄФА 1979/80 на шляху Динамо став софійський Локомотив, який після домашньої перемоги 1:0 втримав у Києві прийнятний для себе результат, хоч і поступився 1:2.

1991 рік. Кубок чемпіонів, 1/4 фіналу.

Динамо – Брондбю – 1:1. Голи: Саленко, 78 (пен) – Нільсен, 13.

Брондбю – Динамо – 0:1. Гол: Яковенко, 7.

Перший в історії успіх Динамо після домашньої мирової. У Києві на гол Нільсена реалізованим пенальті відповів Олег Саленко. Матч-відповідь у Данії розпочався зі швидкого м'яча Павла Яковенка, який і залишився єдиним до фінального свистка. 1:0 – підопічні Анатолія Пузача вийшли у груповий турнір, де набрали 6 очок у квартеті з Бенфікою, Барселоною і празькою Спартою.

2009 рік. Кубок УЄФА, 1/16 фіналу.

Динамо – Валенсія – 1:1. Голи: Мілевський, 62 – Давід Сілва, 8.

Валенсія – Динамо – 2:2. Голи: Марчена, 45, Дель Орно, 54 – Кравець, 34, 74.

Другий і наразі останній тріумф "біло-синіх" після мирової в першому матчі плей-офф єврокубків. На стадіоні імені Лобановського Артем Мілевський вдало підправив удар Черната зі штрафного, відповівши на гол Давіда Сілви. Той матч Динамо завершувало в меншості після вилучення того ж Мілевського.

Здавалося, що на Местальї шансів у команди Юрія Сьоміна не так багато, але кияни шокували іменитого суперника. Найкращий матч у кар'єрі провів тоді ще молодий Артем Кравець, який своїм дублем поховав "кажанів". 2:2 – Динамо завдяки більшій кількості голів на виїзді пройшло у 1/8 фіналу Кубка УЄФА!

2009 рік. Кубок УЄФА, 1/2 фіналу.

Динамо – Шахтар – 1:1. Голи: Мілевський, 22 – Фернандінью, 68.

Шахтар – Динамо – 2:1. Голи: Жадсон, 17, Ілсінью, 89 – Бангура, 47.

Знаменита півфінальна дуель Шахтаря і Динамо в півфіналі останнього розіграшу Кубка УЄФА.. Нічия в Києві (забивали Мілевський і Фернандінью) робила "гірників" незначним фаворитом протистояння перед матчем-відповіддю в Донецьку на РСК Олімпійський.

Рахунок у Донецьку відкрив Жадсон, але на початку другого тайму Ісмаель Бангура відновив рівновагу. Здавалося, що поєдинок перейде в екстра-тайм, але своє слово сказав Ілсінью. Бразилець на останніх хвилинах вразив ворота Станіслава Богуша та вивів Шахтар у фінал, де команда Мірчі Луческу обіграла бременський Вердер і привезла в Україну європейський трофей.

2010. Ліга чемпіонів, 4-й раунд кваліфікації.

Динамо – Аякс – 1:1. Голи: Гусєв, 66 – Вертонген, 57.

Аякс – Динамо – 2:1. Голи: Луїс Суарес, 43, Ель-Хамдауї, 74 – Шевченко, 84 (пен).

Кияни впевнено пройшли бельгійський Гент та потрапили на Аякс у 4-му раунді кваліфікації ЛЧ. Олег Гусєв відповів на гол Вертонгена у першому поєдинку, а от в Амстердамі сильнішим виявився Аякс.

Луїс Суарес та Мунір Ель-Хамдауї вразили ворота Динамо, на що кияни відповіли лише влучним ударом Андрія Шевченка з пенальті. Команда Валерія Газзаєва вилетіла в Лігу Європи, а сам тренер невдовзі покинув комаду після провального старту групового турніру.

2011 рік. Ліга Європи, 1/4 фіналу.

Динамо – Брага – 1:1. Голи: Ярмоленко, 6 – Гусєв, 13 (авт).

Брага – Динамо – 0:0.

У 1/8 фіналу Ліги Європи команда Юрія Сьоміна сенсаційно вибила Манчестер Сіті. Здавалося, після такого успіху Брага буде куди легшим опонентом, але португальці зуміли вирвати путівку в півфінал турніру. Поєдинок в Києві розпочався вдало для динамівців – Андрій Ярмоленко забив вже на 6-й хвилині. Щоправда, дуже швидко Брага відновила рівновагу завдяки автоголу Олега Гусєва.

По перерві Андрій Шевченко отримав другу жовту картку та залишив киян вдесятьох, а сам втратив шанс зіграти у матчі-відповіді, який завершився без голів попри те, що Брага годину грала в меншості. 0:0 у Португалії завершили єврокубковий сезон 2010/11 для Динамо.

2013 рік. Ліга Європи, 1/16 фіналу.

Динамо – Бордо – 1:1. Голи: Аруна, 20 – Обраняк, 23.

Бордо – Динамо – 1:0. Гол: Діабате, 41.

Підопічні Олега Блохіна посіли третє місце у групі ЛЧ у компанії з ПСЖ, Динамо Загреб і Порту, але вже перший раунд Ліги Європи став для Динамо фатальним. Бордо завдяки голу Людовіка Обраняка втримав важливу нічию в Києві, а у Франції кияни мінімально поступилися – наприкінці першого тайму відзначився Діабате. Як наслідок, Динамо припинило боротьбу за трофей вже на стадії 1/16 фіналу.

2015 рік. Ліга Європи, 1/4 фіналу.

Динамо – Фіорентина – 1:1. Голи: Ленс, 36 – Бабакар, 90+2.

Фіорентина – Динамо – 2:0. Голи: Гомес, 43, Варгас, 90+4.

Підопічні Сергія Реброва були за крок під перемоги на НСК Олімпійський, проте Бабакар ударом через себе в компенсований час приніс "фіалкам" таку бажану нічию.

У Флоренції все пішло не за планом ще в першому таймі. Мохамед Салах возив захист Динамо, а перед перервою Ленс залишив киян у меншості. Тут же команда Сергія Реброва пропустила, а в компенсований час Варгас поставив крапку. 2:0 – Фіорентина вийшла у півфінал. До слова, якраз відтоді Динамо і не може пробитися у чвертьфінал єврокубків.

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Як бачимо, статистика не надто вдала для киян. Лише двічі динамівці проходили далі після 1:1 у домашньому поєдинку, а 5 разів навіть не забили на виїзді. Завтра на команду Мірчі Луческу очікує Брюгге – потужний суперник, який впевнено лідирує в чемпіонаті Бельгії з розкішною переможною серією, але не варто заздалегідь записувати "біло-синіх" в аутсайдери. По-перше, у бельгійців є чимало втрат, а по-друге, київська команда свого часу проходила далі і у ще складнішій ситуації. Чи знайдеться 25 лютого у складі "біло-синіх" той, хто повторить подвиг Артема Кравця 12-річної давнини?

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