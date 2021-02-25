Динамо подходит к ответному матчу против Брюгге в довольно тревожном состоянии. За плечами подопечных Мирчи Луческу всего три поединка в новом году, причем выиграть удалось только в одном – киевляне на снегу победили Олимпик. В Лиге Европы и с Десной были ничьи с идентичными голами соперников (подача с фланга), хотя бельгийцы приехали без большинства лидеров и тренера, а северяне слабее по умолчанию. Хуже всего то, что в последнем матче пришлось отыгрываться с пенальти, а всего за два тура УПЛ Динамо не реализовали 3,59 ожидаемых голов и пропустило на 2,6 больше голов, чем ожидалось.

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В принципе, ничего критичного за эти две недели не произошло. Динамо еще демонстрирует высокие количественно-качественные показатели, проседая разве что по темпу передач. Проблемы "бело-синих" кроются в системе продвижения мяча и в индивидуальных ошибках при стандартах / кроссах соперника – киевляне имеют сложности с началом атак из-за слабых навыков центрбеков, а при навесах последние явно ориентируются исключительно на мяч (особенно этим страдает Забарный ).

Кроме того, наметилась неприятная тенденция к более рискованному стилю игры – у подопечных Мирчи Луческу стало больше единоборств и моментов один-в-один на чужой трети, что провоцирует ошибки и раскрывает команду.

Динамо всё ещё остается слабым в переходных фазах, но раньше этот минус нивелировало качественное владение мячом – опасных передач стало поменьше, но соперник при этом не мог подкараулить киевлян на контратаках. Теперь же Динамо всё больше ставит на забросы Беседину, но очень часто это не передачи в штрафную или на ход, а просто пуляние для дальнейшей борьбы. Артем качественно цепляется за мяч, но с той же Десной его цепляние привело всего к двум касаниям в штрафной.

Большинство проблем можно исправить. Возможно, скоро они уже будут незаметны – всё же, мы опираемся на опыт трех матчей в начале года, причем все они отличаются по стартовым условиям. С Десной киевляне провалились из-за тактических недостатков в отдельных ситуациях и фазах, но даже на фоне всех проблем они побили рекорд по касаниям в штрафной, провели 14 ударов оттуда (6 в створ) и продемонстрировали одну из самых высоких точностей передач в сезоне.

С Брюгге же команда имела правильную тактику – бельгийцев заставили играть низом и оставили их без любимых контратак с забросами на Доста. Да, было скучно, но Динамо побеждало до 78-й минуты. Обидно только, что соперник забивал с единственной ситуации, где был шанс на успех – киевляне не научились играть по верховым мячам в собственной штрафной ни на сборах, ни в первых официальных матчах. За это Брюгге может жестоко наказать.

В целом, динамовцы правильно сыграли против соперника в Киеве, но есть нюанс – бельгийцы в более чем полтора раза превзошли "бело-синих" по количеству позиционных атак, передач в штрафную и касаний в нем. Ничего опасного с игры Брюгге, по сути, не смог выжать, но подопечные Мирчи Луческу дали сопернику много свободы. Кроме того, Брюгге вдвое активнее прессинговал на чужой трети. В конце концов, несколько ускорившись, команда нашла свои стандарты и быстро конвертировали их в необходимый гол – и это произошло без большинства лидеров и главного тренера! Теперь Динамо нужно забивать – а значит и раскрываться.

Впрочем, Брюгге тоже страшно. Потеря Ванакена и Ланга страшно бьет по ударной силе бельгийцев. В активе этой парочки - 17 голов (11 в Ланга и 6 в Ванакена), 12 ассистов (по шесть на брата) и 29 передач под удар (18 отдал Ванакен). Эффективность атак без этих исполнителей ярко продемонстрировал матч в Киеве – 39 позиционных атак потянули всего на 0,14 ожидаемых голов, а у Доста было всего два касания в штрафной (но в обоих случаях он пробивал по воротам). Интересных контратак тоже не вспомнить. Фактически, бельгийцы ничего не создали, а вот у Динамо к голу Буяльского было два хороших момента.

А ещё могут вылететь де Кателаре и Миньйоле. Их положительные тесты на коронавирус, вероятно, ложные, но в команде очевидна эпидемия а-ля сборная Украины в октябре. Таким образом, перед матчем бельгийцы рискуют получить неприятные новости. Для них возвращение Соболя с дисквалификации – уже большая победа. Кстати, Эдуард помог Брюгге разгромить Лёвен и одержать девять подряд побед в чемпионате.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ланг, Миньоле, де Кателаре (под вопросом), Ванакен, Митрович, Денсвил, Ритс – Вербич, Бурда, Белуце

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Динамо - Брюгге

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Беседин

Брюгге: Миньйоле – Мата, Одилон, Мехеле, Соболь – Баланта, Дирар, Вормер – Чонг, Дост, Окереке

Прогноз "Футбол 24" – 1:1 (победа Динамо в овертайме)

В целом, имеем две равные команды со своими проблемами. Брюгге очень слаб в позиционных атаках и критически ослаблен коронавирусом, но демонстрирует высокий темп, очень интенсивно прессингует и опасно выглядит на стандартах. Динамо же регулярно с них пропускает и имеет определенные сложности с продвижением мяча, а также проблемы в микроэпизодах – впрочем, "бело-синие" сильно превосходят в эффективности позиционного наступления и кадровой комплектации.

Вряд ли Динамо и Брюгге устроят яркий поединок. Бельгийцев счет устраивает, а отставание украинцев минимальное. Очевидно, оба коллектива продолжат линию киевского поединка с одинаковыми ошибками и голами с минимумом моментов. Возможно, кому-то повезет больше, но в целом условия идеальны для еще одной результативной ничьи.

Если дело дойдет до овертайма, то предпочтение хочется отдать Динамо. Не только из-патриотизма – просто киевляне всегда бегали, как лошади, да и усилить игру они могут хорошими исполнителями. Брюгге же имеет короткую скамейку и ряд возрастных футболистов в основе. Именно поэтому стоит прогнозировать тяжёлую победу подопечных Мирчи Луческу.

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