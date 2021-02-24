Шахтар побажав перемоги Динамо у матчі з Брюгге – кияни не забарилися з відповіддю
Шахтар та Динамо обмінялися люб'язностями напередодні матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи.
Шахтар у своєму твіттері побажав Динамо перемогти Брюгге, аби продовжити виступи в Лізі Європи.
Динамо оголосило склад на матч-відповідь з Брюгге
"Дякуємо! Буде прекрасно, якщо дві українські команди продовжать виступи в єврокубках", – відповіла прес-служба киян під дописом у твіттері.
Зазначимо, що обидві команди зіграють матчі-відповіді у Лізі Європи 25 лютого. Кияни протистоятимуть Брюгге у виїзному поєдинку (початок о 19:55), а "гірники" на НСК Олімпійський прийматимуть Маккабі Тель-Авів, зустріч розпочнеться о 22:00.
Трубін як наступник Хандановіча: Інтер хоче повторити історію легенди, а за голкіпера Шахтаря грають два фактори