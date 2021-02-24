Шахтар у своєму твіттері побажав Динамо перемогти Брюгге, аби продовжити виступи в Лізі Європи.

Динамо оголосило склад на матч-відповідь з Брюгге

"Дякуємо! Буде прекрасно, якщо дві українські команди продовжать виступи в єврокубках", – відповіла прес-служба киян під дописом у твіттері.

Зазначимо, що обидві команди зіграють матчі-відповіді у Лізі Європи 25 лютого. Кияни протистоятимуть Брюгге у виїзному поєдинку (початок о 19:55), а "гірники" на НСК Олімпійський прийматимуть Маккабі Тель-Авів, зустріч розпочнеться о 22:00.

Трубін як наступник Хандановіча: Інтер хоче повторити історію легенди, а за голкіпера Шахтаря грають два фактори

Бажаємо перемоги @DynamoKyiv у матчі з «Брюгге»! pic.twitter.com/GoSSo9gqjV — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2021