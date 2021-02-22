Динамо має забивати Брюгге після результативної нічиєї в Києві. Кияни ще ніколи не перемагали нинішнього лідера чемпіонату Бельгії – дві домашні мирові та одна поразка. Цього разу для проходу вистачило б і нічийного підсумку 2:2, 3:3 тощо. Матч, як і онлайн-трансляція Брюгге – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00. В історії протистояння чинних чемпіонів Бельгії з українськими командами, до слова, повна рівновага: по 4 перемоги, 8 мирових.

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Водночас у рідних стінах вони поступилися нашим клубам лише раз. Цікаво, що "чорно-сині" тільки в одному випадку з 5 змогли подолати раунд 1/16 фіналу другого за престижністю єврокубка, тоді як динамівці йшли далі у 4 дуелях з 6. Трапився бельгійський успіх у сезоні 2014/15. Найкращим результатом для обох команд залишається потрапляння у чвертьфінал турніру.

Брюгге – Динамо: де дивитися матч ЛЄ

Звітний поєдинок в Україні показують відразу кілька трансляторів. Дивитися матч Брюгге – Динамо онлайн можна на Volia Football 1, де після гри стартує студія, а також на платформі oll.tv. У прямому ефірі зустріч транслюватиме і телеканал "Футбол 2". О 21:00 там же запланована студія "Шлях до Гданська".