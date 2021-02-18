Спроба реваншу за недавній виліт у кваліфікації Ліги чемпіонів, де так і не вдалося жодного разу обіграти звітного суперника. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Брюгге на "Футбол 24", стартував о 17:00. Ще на початку тижня бельгійці були відвертими фаворитами букмекерів у цій парі лідерів своїх чемпіонатів, але після шалених кадрових втрат ролі помінялися. Гості тимчасово не можуть розраховувати на головного тренера Клемана, найкращого бомбардира Ланга та лідера середини поля Ванакена, який забивав киянам у 2019 році, а у поточному сезоні замикає топ-3 снайперів команди. Крім того, випали українець Соболь і ще парочка гравців основи. У Луческу ж таких проблем і близько не було.

Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи

Активно тисне Київ на старті, не цурається пресингувати перед чужим штрафним. Не забувають і пильно стежити за майже 2-метровим Достом – ледь не останньою опорою атаки бельгійців за відсутності низки лідерів. Однак на 7 хвилині не встежили за центрфорвардом. Проста стіночка на лівому фланзі створює зону для подачі, Циганков не встигає накрити навіс, Забарний програє верхову боротьбу. Як наслідок, Дост скидав на зовсім вільного Мату, але удар в останнього зовсім не вийшов. Динамо боїться атакувати і розкриватися, свідомо продовжуючи історію останнього єврокубкового матчу проти Ференцвароша. Але з контрнаступом в перші 20 хвилин не дуже складається – суперник легко перекушує все на флангах.

Динамо – Брюгге – відео голів

Ще одна проблема у грі української команди – страх взяти на себе відповідальність. Не раз уже Шапаренко і компанія банально не наважуються пробити з лінії штрафного, перетягують з комбінаціями і спробами розіграти до вірного на важкому полі. Брюгге ж так само анітрохи не вражає. Одні спроби знайти навісами Доста та непогані підключення захисників по флангах. Перший удар Динамо лише на 21 хвилині. Бєсєдін відчайдушно і не дуже потужно пробив після підбирання – блок гостей. Шапаренко, який надто довго працює з м'ячем попереду, заробив першу жовту – зірвав прохід Де Кетеларе і ледь не травмувався сам. Небезпечний штрафний змарнували бельгійці.

Рікка грубо врізав ззаду по нозі Циганкова. Чиста жовта, хоча уругваєць ще щось доводить. Оце вже красиво! На 34 хвилині все почалося з кількох класних перепасовок у дотик. Снаряд нарешті швидко зарухався з флангу на фланг – у підсумку Кендзьора хитнув захисника і навісив з лівої, а Буяльський дав трохи вище, ніж треба. Забарний ледь не привіз момент на свої ворота, але Бущан встиг впоратися з важким пасом назад. Саме від воротаря стартувала швидка атака. Бєсєдін і Циганков класно зачепилися за м'яч і розвернули атаку, а далі ще одна гостра подача Кендзьори і знову удар Буяльського над поперечиною. За перші 45 хвилин жодного удару в площину воріт (3:2 загалом на користь Динамо).

На початку другого тайму хотілося б побачити активність господарів, але загострювали лише бельгійці. Де Кетеларе з партнерами раз за разом били по лівому флангу Динамо, кілька перспективних заходів у штрафний з ударами, але знову без влучності. Шапаренко небезпечно фолив у центрі – вже є одна жовта, варто діяти обережніше. Перший влучний удар команд на 62 хвилині завершився взяттям воріт. Миколенко віддав у центр, а там Бяльський блискуче відлип від захисників і максимально ефективно використав вільну на кілька секунд зону – розкішний обвідний удар! Та майже тут же пропустили. Дозволили неприпустиме, який вже раз провалились на стандарті. Брюгге заробив кутовий. Подача капітана Вормера, удар захисника Мехеле, який виграв верх у Бєсєдіна.

Свіжого форварда випускає Брюгге. Луческу відповідає подвійною заміною. Не дуже ефективні Де Пена і Шапаренко поступилися місцем на полі Жерсону та Шепелєву, яким відведено десь хвилин 20. Ще 2 ходи Луческу на 81 хвилині. Караваєв і Супряга замість Кендзьори і Бєсєдіна. І знову кутовий, знову провал динамівців. Баджі виграв простір у Сидорчука, Дост замикав з кількох метрів. Проти форварда діяв нижчий на 23 сантиметри Караваєв – дуже пощастило, що схибив. Після гри Луческу вирішив звалити все на Бущана. Емоційні претензії до воротаря, але чи винен саме Георгій в тому, що твориться із обороною Динамо на другому поверсі всі місяці правління румунського тренера?

Очевидно, що домнул Мірча планував зіграти насамперед на нуль ззаду, пожертвувавши сміливою грою попереду. Бущан застряг у напівпозиції – і не вийшов до кінця, і не залишився на лінії. Але ж і тренерському штабові потрібно було заборонити своїм гравцям будь-які стандарти на свої ворота. А так фактично за власним бажанням віддали мінімальну перемогу. Дозволили суперникам по перерві заробляти кутові серіями, а це – фактично єдина смертельна зброя у їхньому нинішньому стані.