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Баварія узгодила трансфер Коутінью

21:42 1601 Читать на русском
Баварія узгодила трансфер Коутінью
Філіппе Коутінью / фото із соцмереж

Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью продовжить кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Баварія вже узгодила умови особистого контракту з 27-річним хавбеком, повідомляє RAC1.

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За інформацією видання, мюнхенцям залишилося владнати кілька бюрократичних моментів майбутнього переходу футболіста з Барселоною. За Баварію бразилець виступатиме на правах оренди. Про перехід буде оголошено найближчим часом.

До слова, Коутіньо перейшов у Барселону в січні минулого року. Його трансфер обійшовся каталонському клубу у 145 млн євро. У складі "синьо-гранатових" бразилець провів 76 матчів. На його рахунку 21 забитий м'яч і 11 результативних передач.

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