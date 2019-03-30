Підписавши Лукаса, Баварія прийняла правила великої гри: фінанси, укомплектована захисна ланка, майбутні гучні трансфери

Захисник збірної Франції Лукас Ернандес за 80 мільонів перейшов з Атлетіко в Баварію. Розповідаємо, чому це правильний трансфер, але від мюнхенців треба чекати більшого.

Трансфер Лукаса в Мюнхен на початку цього тижня не став сенсацією. Іспанські ЗМІ переконували, що такий перехід відбудеться ще взимку, а керівники Баварії не приховували факту переговорів з французом.

Ернандес юридично стане гравцем Баварії влітку, однак переїде у Німеччину вже зараз і до кінця сезону не гратиме за Атлетіко. Причина в травмі – йому днями вдало провели операцію на коліні, а лікар Баварії Мюллєр-Вольфарт запевнив, що до старту наступного сезону новачок буде готовий.

Адаптація Лукаса на новому місці не повинна бути важкою. У Мюнхені на нього чекають земляки Корентен Толіссо та Кінгслі Коман, незабаром до них приєднається Бенжамен Павар. У період відновлення є достатньо часу для вивчення мови та налагодження побуту.

"Я щасливий, що ми змогли підписати одного з найкращих захисників в світі. Лукас – універсал, він може грати як центрального, так і лівого захисника. Ми також цінуємо нашу традицію – підписувати виняткових французьких футболістів", – розповідає Хасан Саліхаміджич.

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Фінансове питання – Баварія переплатила?

80 мільйонів євро – шалена сума за незіркового захисника. Особливо, якщо мова не про катарських шейхів, а про Баварію. Придбанням Лукаса мюнхенський клуб вдвічі перебив свій попередній трансферний рекорд – досі він не платив за гравців понад 42 мільйони (Корентен Толіссо). Рекордний перехід в історії Бундесліги також був суттєво меншим – 43 млн євро (Юліан Дракслер).

Ернандес – це не футболіст, який самотужки вирішує долю матчів, чи додає клубу десятки мільйонів фанів. Втім, Баварія за нього не переплатила. 23-річний чемпіон світу, який провів на топ-рівні у топ-клубі бодай два сезони та здатен якісно закрити дві позиції, не може коштувати менше. Зараз такі правила гри. Керівництво "ротен" довго критикувало умови сучасного ринку, але в підсумку мусило прийняти їх.

Зараз складно переконати висококласного гравця з другої команди Ла Ліги обрати німецький чемпіонат, де рівень конкуренції з об'єктивних причин нижчий. Що могла зробити Баварія? Пообіцяла Лукасу роль лідера оборони, привабила його кращою перспективою трофеїв, ніж в Атлетіко, та виписала в 4-5 разів вищу зарплату.

За інформацією німецьких ЗМІ, француз отримуватиме в Мюнхені 13 мільйонів євро. Титани Нойєр, Лєвандовскі та Мюллєр, які роблять результат для рекордмайстера протягом років, отримують близько 15-ти, безкоштовний Горетцка (підписання вільного агента означає більшу зарплату) – близько 10-ти. Зіставляння цих цифр вбиває здоровий глузд, але знову ж таки – такі правила гри для Баварії на міжнародному ринку, без 13-мільйонного окладу змінювати Атлетіко на Баварію не дуже хочеться.

Ігрове питання – навіщо Баварія придбала Лукаса?

На перший погляд, нинішній центр оборони "ротен" не потребує підсилення. Копнути глибше – певні проблеми є.

– Жером Боатенг регресує, втрачає мотивацію, має суперечки з керівництвом, багато уваги приділяє музиці, моді та своєму журналу. Його відхід з Мюнхена цього літа майже більш ніж ймовірний, хоча конкретних покупців на горизонті поки що немає.

– Матс Хуммельс також здає, не в найкращих стосунках з головним тренером, шокував усіх непрофесіоналізмом в осінньому Der Klassiker. Щоправда, він готовий грати за Баварію та не хоче йти.

– Основний у цьому сезоні центрбек Ніклас Зюле добре себе проявляє в обороні, але не володіє класним першим пасом. В пару потрібен гравець, який компенсує його недоліки та розпочинатиме атаки.

На фоні такої ситуації Баварія підписала в центр захисту двох чемпіонів світу – Бенжамена Павара та Лукаса Ернандеса. В ідеалі вони будуть боротися з Зюле за два місця в стартовому складі – у Мюнхені французів розглядають в першу чергу центральними оборонцями.

Якщо ж Хуммельс залишиться, на позиції буде явний перебір виконавців. Однак це зовсім не проблема, зважаючи на універсалізм Бенжамена та Лукаса – вони мають досвід гри правим і лівим фулбеками відповідно. Саме на флангах оборони вони провели тріумфальний чемпіонат світу-2018 зі збірною Франції. Прагматичні мрії Ніко Ковача з крайками Дідьє Дешама можуть стати реальністю.

Так-так, пам'ятаємо про Йозуа Кімміха та Девіда Алабу, яким важко ставити претензії за гру на флангах захисту. Однак після літнього відходу Рафіньї, вони залишаються не лише без дублера та підстрахування на випадок травми, а й без конкурента. Алабі під час цього сезону дорікають, що він знизив до себе вимоги та не прогресує через відсутність альтернативи. Лукас допоможе створити конкуренцію.

Цими трансферами Баварія підсилила не лише лінію оборони, а й опорну зону. Буквально останніми днями Кімміх і Алаба вкотре повторили свої ігрові вподобання. "Моя улюблена позиція – центр поля", – каже Девід. "Моя мета – грати на позиції "шістки", – запевняє Йозуа. У своїх збірних мюнхенські фулбеки діють у півзахисті, в клубах – мріють про це.

Що стосується безпосередньо якостей Ернандеса, то в його кваліфікації після вишколу Дієго Сімеоне та зразкової гри на Мундіалі сумніватися не доводиться. Звичайно, стиль Атлетіко, Франції та Баварії відрізняється, але набуті скілли дуже пристойні. Грамотний в обороні, непоступливий у боротьбі та володіє хорошим пасом з задньої лінії – чудовий партнер для Зюле.

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Чого чекати від Баварії далі?

Різні джерела в Німеччині неодноразово запевняли, що влітку Баварія витратить до 250 мільйонів євро. Майже половину – 115 мільйонів – вже виплачено за Павара та Ернандеса. За захисну ланку мюнхенський клуб може забути на роки, але питання підсилення атаки досі більш ніж актуальне. Доведеться купити ще 2-3 футболісти високого класу, а вихопити їх за 140 млн буде складно.

Без нового класного вінгера трансферна кампанія все одно вважатиметься поганою. Ар'єн Роббен і Франк Рібері йдуть з Мюнхена, після чого на флангах атаки залишаються Серж Гнабрі та Кінгслі Коман. Хто рятуватиме у випадку чергової травми кришталевого француза? Томас Мюллєр і юні Альфонсо Девіс та Чжон Ву-Йон, які ще фактично не відчули пороху Бундесліги.

Хасан Саліхаміджич одержимий ідеєю підписати Каллума Хадсона-Одоя. Але Челсі навряд чи погодиться відпустити його за більш-менш прийнятну суму, враховуючи свій трансферний бан і активне залучення молодої зірки до збірної Англії. Ще є варіант з вінгером Лілля Ніколя Пепе, але за нього також доведеться викласти майже 80 мільйонів.

Наступна проблема – Хамес Родрігес. На словах і колумбієць, і Баварія хочуть продовжити співпрацю. Це мало б сенс, адже Хамеса в Мадриді після призначення Зідана ніхто не чекає, а Мюнхен не має іншого настільки класного плеймейкера. Однак всі розуміють, що Хамесу некомфортно в Німеччині з Ковачем, заміну шукати йому потрібно якнайшвидше.

Дивно, якщо під час такої масштабної закупівлі та перебудови обійдеться без "пограбування Бундесліги". Придбати бажаного Кая Гавертца цього літа буде складно (75+ мільйонів хочуть "аптекарі"), особливо якщо Байєр вийде в Лігу чемпіонів. Баварія нібито домовилася з агентом Тімо Вернера (це було б розкішне придбання для рекордмайстера), в якого залишився один рік контракту з Лейпцигом, але в цій ситуації також все ще вилами по воді писано, адже РБ спробує заробити якнайбільше на закордонних грандах, якщо Тімо не продовжить угоду.

"Якби ви знали, що в нас вже домовлено на літо", – нещодавно в приватній розмові сказав Улі Хьонесс. Він точно мав на увазі не лише Ернандеса, Павара та Арпа. Баварія ще підірве трансферний ринок до старту наступного сезону. Скоріш за все, не раз. "Зірка півдня" перетворилася з другорядного персонажа на одного з головних героїв великої гри за межами Бундесліги.

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