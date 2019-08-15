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Растаман, "новий Йовіч" і той, хто виграв від кризи Коно. 8 талантів Бундесліги, які можуть стати відкриттям сезону

14:32 1024 Читать на русском
Растаман, "новий Йовіч" і той, хто виграв від кризи Коно. 8 талантів Бундесліги, які можуть стати відкриттям сезону
Баррейро (на коліні) проти Циганкова / EPA
r.savriy Роман Саврій

Завтра стартує новий сезон Бундесліги, який традиційно розкриє низку майбутніх зірок різного масштабу. Розповідаємо про футболістів до 20 років, котрі поки що не стали основними у своїх командах, але мають усі шанси здійснити прорив протягом цього чемпіонату.

Растаман з Челсі

Ітан Ампаду

18 років

Центральний захисник / центральний півзахисник

РБ Лейпциг (оренда з Челсі на рік без права викупу)

РБ Лейпциг продовжує орендувати молодих талантів з АПЛ – після Лукмана Адемоа та Еміля Сміта-Роу до "биків" на рік приїхав Ітан Ампаду. Валлійський хлопчина вже на перших тренуваннях сподобався Юліану Нагельсманну. Тренер не обмежував себе у компліментах: "Він справив дуже хороше враження. Обдарований футболіст, може розпочинати гру обома ногами. З ним буде весело працювати".

Партнери по Челсі описують Ітана цілеспрямованим гравцем, який не зупиняється ні перед чим в бажанні прогресувати. Робота в молодій команді Лейпцига з Нагельсманном неодмінно допоможе в цьому хлопчині з растаманською зачіскою.

Виграв від кризи Шальке і Коно

Ахмед Кутуджу

19 років

Форвард

Шальке

У середині минулого сезону Шальке загруз у кадровій кризі. Майже вся лінія атаки потрапила в лазарет, а Євген Коноплянка розчаровував головного тренера та програв місце в нападі після чергової зміни схеми. В таких умовах Доменіко Тедеско підняв у основну команду Ахмеда Кутуджу. Вихованець клубу відразу закохав у себе фанів Шальке величезним бажанням, спритністю та динамічністю.

За 16 неповних матчів до кінця сезону він відзначився 3 голами (зокрема Баварії) в складі колективу, який провалив чемпіонат. Кутуджу прекрасно проявив перед новим наставником Давідом Вагнером під час літніх контрольних матчів. На відміну від інших юних форвардів (Тойхерт, Голлєр, Тектепей), Ахмед залишився в Шальке на наступний сезон і, на думку німецької преси, розпочне його в основі.

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"Новий Йовіч"

Деян Йовеліч

19 років

Форвард

Айнтрахт Ф

Франкфурт отримав новий поштовх для прогресу з приходом на тренерський місток Аді Хюттера. Дешеві знахідки Фреді Бобіча та Бена Манга розкрилися по-новому, і влітку Франкфурт продав двох гравців на 100 мільйонів євро (купили їх за 14 млн). Головна зірка в особі Луки Йовіча перейшла в мадридський Реал, а на вільне місце за 4 млн запросили його "копію".

Деян Йовеліч народився в тому ж селі та виховався у тій же Црвені Звезді. Швидкість, рухливість, техніка, гольове відчуття – Йовеліч має все, щоб повторити долю свого земляка та використати Айнтрахт, як трамплін для топ-клубу. 19-річний серб варіативніший за Йовіча. "Йому непотрібно багато моментів, щоб забити", – каже Аді Хюттер. Йовеліч відзначився першим голом за Айнтрахт через 7 хвилин після свого офіційного дебюту (Флорі в ЛЄ).

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Справжній фанат

Йордан Байєр

19 років

Правий / центральний захисник

Борусія М

"Ми бачимо в Байєрі великий талант і хочемо розвивати його далі", – сказав новий тренер Борусії Марко Розе. Коуч будуватиме в Гладбаху цікавий проєкт на основі комбінаційного футболу, тому позитивні слова наставника дуже важливі для Байєра.

Йордан розглядається головним конкурентом Штефана Ляйнера на правий фланг оборони, 19-річному футболісту віддають перевагу перед Міхаелем Лангом. У перспективі Байєр повернеться в центр оборони – він має всі необхідні якості: потужний, сильний у позиційній грі, проворний.

Любов вболівальників йому гарантована – декілька років тому майбутній футболіст постійно ходив зі своїм дядьком на фанатську трибуну Борусії.

Рудий американець

Джош Сарджент

19 років

Форвард

Вердер

Такий топ не може обійтися без американців – у німецьких клубах дуже багато молодих гравців з-за океану (не стільки в перших командах, як у молодіжних). Сарджент засвітився в Бундеслізі ще в грудні 2018-го, коли забив два голи у трьох перших офіційних матчах за Вердер, однак навесні сів у глибокий запас.

До нового сезону Джош підходить у поул-позішн перед конкурентами – він не потрапив у заявку збірної США на Золотий кубок, завдяки чому провів повноцінну підготовку з Вердером. Тоді як Еггештайн-молодший грав на Євро U-21, а Фюллькруг завершував трансфер.

Ну і велика віра від керівництва. "Яким би футболістом я зараз хотів бути? Подібним на Джоша Сарджента, він неймовірно талановитий", – каже голова правління клубу Марко Боде.

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Raumdeuter-2

Крістоф Баумгартнер

19 років

Центральний / атакувальний півзахисник

Хоффенхайм

Баумгартнер жахливо дебютував за головну команду Хоффенхайма – у двох останніх турах попереднього сезону він заробив 3 жовті картки за 85 хвилин і отримав вилучення. Влітку "1899-ті" змінилися до невпізнаваності: прийшов новий тренер, пішли майже всі зірки. Так, з продажем Демірбая та Амірі конкуренція на позиціях центрального та атакувального півзахисників суттєво зменшилася. Баумгартнер отримає свої шанси вже на старті сезону, поки деякі гравці лінії атаки лікуються, а новачки вписуватимуться в команду.

Крістоф непогано зарекомендував себе на передсезонці та отримав хороші слова від Альфреда Схрьодера: "У нього величезний потенціал. Поки що він неідеальний у єдиноборствах, але може вирости в дуже сильного гравця". Прекрасний таймінг останнього пасу, чудове відчуття простору, хороший дриблінг – 20-річний хлопець дійсно має багато сильних сторін. Недарма на нього приміряють "роль Мюллєра".

Випускник, якого бачила Україна

Леандро Баррейро

19 років

Центральний півзахисник

Майнц

Люксембурзький талант португальсько-ангольського походження, важливий елемент солідного покоління їхньої збірної, яка двічі протягом цього року створила проблеми Україні. Баррейро відіграв проти команди Шевченка всі 180 хвилин і забезпечував надійність у півзахисті (хоч і не був найкращим у команді) – пам'ятаєте, як у Люксембурзі "синьо-жовті" програли центр поля? На відміну від своїх земляків, які після цих поєдинків отримали запрошення до УПЛ, він залишився на контракті з Майнцем.

У минулому сезоні Леандро приділив увагу навчанню й зіграв лише один матч у Бундеслізі, однак цього року його активно підпускатимуть до основи. Під час передсезонної підготовки хавбек дуже непогано заграв у центральному ромбі Майнца – він серйозно конкуруватиме за позицію основного опорника з Фернандесом. Ба більше, Баррейро має високий рівень довіри в клубі – у свої 19 років він обраний в командну раду з трьома значно досвідченішими партнерами.

Подарунок від Тухеля

Мусса Діабі

20 років

Вінгер

Байєр

15-мільйонний новачок Леверкузена вже далеко не ноунейм – у минулому сезоні в нього набралося 25 матчів у Лізі 1 за ПСЖ. Щоправда, в основному Діабі отримував від Томаса Тухеля декілька хвилин після виходу на заміну. У Байєрі ситуація інакша – від француза очікують серйозної конкуренції на флангах атаки й не тільки. До речі, Діабі став улюбленцем фанів Байєра у соцмережах ще до того, як проявив себе на полі.

Головний його козир – розкішна швидкість. При цьому Діабі не можна назвати класичним "бігунком". Футболіст відмінно читає гру, ефективний як у широкій позиції на бровці, так і у півфланзі в умовах обмеженого простору. Мусса ще повинен працювати над ефективним завершенням епізодів, але потенціал у нього величезний. Атакувальна структура Петера Боса допоможе йому сформуватися.

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