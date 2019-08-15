Растаман, "новий Йовіч" і той, хто виграв від кризи Коно. 8 талантів Бундесліги, які можуть стати відкриттям сезону

Завтра стартує новий сезон Бундесліги, який традиційно розкриє низку майбутніх зірок різного масштабу. Розповідаємо про футболістів до 20 років, котрі поки що не стали основними у своїх командах, але мають усі шанси здійснити прорив протягом цього чемпіонату.

Растаман з Челсі

Ітан Ампаду

18 років

Центральний захисник / центральний півзахисник

РБ Лейпциг (оренда з Челсі на рік без права викупу)

РБ Лейпциг продовжує орендувати молодих талантів з АПЛ – після Лукмана Адемоа та Еміля Сміта-Роу до "биків" на рік приїхав Ітан Ампаду. Валлійський хлопчина вже на перших тренуваннях сподобався Юліану Нагельсманну. Тренер не обмежував себе у компліментах: "Він справив дуже хороше враження. Обдарований футболіст, може розпочинати гру обома ногами. З ним буде весело працювати".

Партнери по Челсі описують Ітана цілеспрямованим гравцем, який не зупиняється ні перед чим в бажанні прогресувати. Робота в молодій команді Лейпцига з Нагельсманном неодмінно допоможе в цьому хлопчині з растаманською зачіскою.

Виграв від кризи Шальке і Коно

Ахмед Кутуджу

19 років

Форвард

Шальке

У середині минулого сезону Шальке загруз у кадровій кризі. Майже вся лінія атаки потрапила в лазарет, а Євген Коноплянка розчаровував головного тренера та програв місце в нападі після чергової зміни схеми. В таких умовах Доменіко Тедеско підняв у основну команду Ахмеда Кутуджу. Вихованець клубу відразу закохав у себе фанів Шальке величезним бажанням, спритністю та динамічністю.

За 16 неповних матчів до кінця сезону він відзначився 3 голами (зокрема Баварії) в складі колективу, який провалив чемпіонат. Кутуджу прекрасно проявив перед новим наставником Давідом Вагнером під час літніх контрольних матчів. На відміну від інших юних форвардів (Тойхерт, Голлєр, Тектепей), Ахмед залишився в Шальке на наступний сезон і, на думку німецької преси, розпочне його в основі.

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"Новий Йовіч"

Деян Йовеліч

19 років

Форвард

Айнтрахт Ф

Франкфурт отримав новий поштовх для прогресу з приходом на тренерський місток Аді Хюттера. Дешеві знахідки Фреді Бобіча та Бена Манга розкрилися по-новому, і влітку Франкфурт продав двох гравців на 100 мільйонів євро (купили їх за 14 млн). Головна зірка в особі Луки Йовіча перейшла в мадридський Реал, а на вільне місце за 4 млн запросили його "копію".

Деян Йовеліч народився в тому ж селі та виховався у тій же Црвені Звезді. Швидкість, рухливість, техніка, гольове відчуття – Йовеліч має все, щоб повторити долю свого земляка та використати Айнтрахт, як трамплін для топ-клубу. 19-річний серб варіативніший за Йовіча. "Йому непотрібно багато моментів, щоб забити", – каже Аді Хюттер. Йовеліч відзначився першим голом за Айнтрахт через 7 хвилин після свого офіційного дебюту (Флорі в ЛЄ).

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Справжній фанат

Йордан Байєр

19 років

Правий / центральний захисник

Борусія М

"Ми бачимо в Байєрі великий талант і хочемо розвивати його далі", – сказав новий тренер Борусії Марко Розе. Коуч будуватиме в Гладбаху цікавий проєкт на основі комбінаційного футболу, тому позитивні слова наставника дуже важливі для Байєра.

Йордан розглядається головним конкурентом Штефана Ляйнера на правий фланг оборони, 19-річному футболісту віддають перевагу перед Міхаелем Лангом. У перспективі Байєр повернеться в центр оборони – він має всі необхідні якості: потужний, сильний у позиційній грі, проворний.

Любов вболівальників йому гарантована – декілька років тому майбутній футболіст постійно ходив зі своїм дядьком на фанатську трибуну Борусії.

Рудий американець

Джош Сарджент

19 років

Форвард

Вердер

Такий топ не може обійтися без американців – у німецьких клубах дуже багато молодих гравців з-за океану (не стільки в перших командах, як у молодіжних). Сарджент засвітився в Бундеслізі ще в грудні 2018-го, коли забив два голи у трьох перших офіційних матчах за Вердер, однак навесні сів у глибокий запас.

До нового сезону Джош підходить у поул-позішн перед конкурентами – він не потрапив у заявку збірної США на Золотий кубок, завдяки чому провів повноцінну підготовку з Вердером. Тоді як Еггештайн-молодший грав на Євро U-21, а Фюллькруг завершував трансфер.

Ну і велика віра від керівництва. "Яким би футболістом я зараз хотів бути? Подібним на Джоша Сарджента, він неймовірно талановитий", – каже голова правління клубу Марко Боде.

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Raumdeuter-2

Крістоф Баумгартнер

19 років

Центральний / атакувальний півзахисник

Хоффенхайм

Баумгартнер жахливо дебютував за головну команду Хоффенхайма – у двох останніх турах попереднього сезону він заробив 3 жовті картки за 85 хвилин і отримав вилучення. Влітку "1899-ті" змінилися до невпізнаваності: прийшов новий тренер, пішли майже всі зірки. Так, з продажем Демірбая та Амірі конкуренція на позиціях центрального та атакувального півзахисників суттєво зменшилася. Баумгартнер отримає свої шанси вже на старті сезону, поки деякі гравці лінії атаки лікуються, а новачки вписуватимуться в команду.

Крістоф непогано зарекомендував себе на передсезонці та отримав хороші слова від Альфреда Схрьодера: "У нього величезний потенціал. Поки що він неідеальний у єдиноборствах, але може вирости в дуже сильного гравця". Прекрасний таймінг останнього пасу, чудове відчуття простору, хороший дриблінг – 20-річний хлопець дійсно має багато сильних сторін. Недарма на нього приміряють "роль Мюллєра".

Випускник, якого бачила Україна

Леандро Баррейро

19 років

Центральний півзахисник

Майнц

Люксембурзький талант португальсько-ангольського походження, важливий елемент солідного покоління їхньої збірної, яка двічі протягом цього року створила проблеми Україні. Баррейро відіграв проти команди Шевченка всі 180 хвилин і забезпечував надійність у півзахисті (хоч і не був найкращим у команді) – пам'ятаєте, як у Люксембурзі "синьо-жовті" програли центр поля? На відміну від своїх земляків, які після цих поєдинків отримали запрошення до УПЛ, він залишився на контракті з Майнцем.

У минулому сезоні Леандро приділив увагу навчанню й зіграв лише один матч у Бундеслізі, однак цього року його активно підпускатимуть до основи. Під час передсезонної підготовки хавбек дуже непогано заграв у центральному ромбі Майнца – він серйозно конкуруватиме за позицію основного опорника з Фернандесом. Ба більше, Баррейро має високий рівень довіри в клубі – у свої 19 років він обраний в командну раду з трьома значно досвідченішими партнерами.

Подарунок від Тухеля

Мусса Діабі

20 років

Вінгер

Байєр

15-мільйонний новачок Леверкузена вже далеко не ноунейм – у минулому сезоні в нього набралося 25 матчів у Лізі 1 за ПСЖ. Щоправда, в основному Діабі отримував від Томаса Тухеля декілька хвилин після виходу на заміну. У Байєрі ситуація інакша – від француза очікують серйозної конкуренції на флангах атаки й не тільки. До речі, Діабі став улюбленцем фанів Байєра у соцмережах ще до того, як проявив себе на полі.

Головний його козир – розкішна швидкість. При цьому Діабі не можна назвати класичним "бігунком". Футболіст відмінно читає гру, ефективний як у широкій позиції на бровці, так і у півфланзі в умовах обмеженого простору. Мусса ще повинен працювати над ефективним завершенням епізодів, але потенціал у нього величезний. Атакувальна структура Петера Боса допоможе йому сформуватися.