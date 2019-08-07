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Бос Шальке пішов у тимчасову відставку через расистський скандал

12:54 534 Читать на русском
Бос Шальке пішов у тимчасову відставку через расистський скандал
Клеменс Тьонніс / picture-alliance

Голова наглядової ради Шальке і бос клубу Клеменс Тьонніс покинув свої пости через необережну репліку про африканських людей.

На початку серпня Тьонніс шокував німецькі медіа своїм виступом на підприємницькому заході, де він переконував, чому потрібно інвестувати в Африку. "Нам потрібно вкладати гроші в енергетику Африки, тоді місцеві жителі припинять вирубувати дерева та починати робити дітей, як тільки стемніє", – необережно сказав функціонер.

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Після цього на адресу Тьонніса полетів шквал критики. Він дуже швидко перепросив і заявив, що його слова про африканців були недоречними. Вчора зібралася рада директорів Шальке та обговорила ситуацію. Клуб повідомив: "Звинувачення Тьонніса в расизмі необгрунтовані, однак його промова зашкодила політиці клубу, який виступає проти будь-якої дискримінації."

Клеменс Тьонніс сам заявив, що покине наглядову раду Шальке та складе повноваження керівника клубу на 3 місяці, після чого повернеться на свої посади. Учасники засідання затвердили такий варіант.

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