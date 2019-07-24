Баварія готує "бомбу": Сане тримає в напрузі, на горизонті Бекхем і мінус 100 млн, отримано позитивні сигнали

Надійний інсайдер Крістіан Фальк за останні дні видав чергову порцію інформації про Баварію та спроби підписати Лероя Сане, а голова правління клубу Карл-Хайнц Румменігге відповів на деякі важливі запитання. Оглядаємо свіжі новини на Зебенер Штрассе.

Вхідні трансфери: з Сане складно, але є сигнал

Від Баварії чекають ще принаймні одного гучного придбання до кінця літа. Мова про вінгера – клуб так і не знайшов заміну Ар'єну Роббену та Франку Рібері. Пріоритетним варіантом залишається Лерой Сане.

Грандіозне придбання на заміну Роббері, залежність від Неймара, Вернер може вислизнути з рук – все про трансфери Баварії

Коротко про кейс вередливого німця з повідомлень SportBild і SkySport:

– Баварія отримала позитивні сигнали від агентів Лероя – трансфер можливий. Рекордмайстер ще ніколи не був настільки позитивно налаштований щодо придбання Сане. Раніше "ротен" контактували з батьками Лероя, які оформляли його перехід у Ман Сіті в 2016-му році. Тепер мюнхенські боси розпочали переговори з новим агентством Сане, яке очолює Девід Бекхем.

– Між клубами ще не було жодних конкретних домовленостей щодо Сане. Манчестер Сіті не планував його продавати, але й не збирається втримувати силою. Позиція Гвардіоли: він не вмовлятиме підопічного залишитися. Якщо Лерой обере Баварію – Сіті продасть його за 100+ мільйонів євро.

– Ситуація підвішена в повітрі, оскільки футболіст досі не визначився зі своїм майбутнім, хоча мав повідомити рішення минулого тижня. Подейкують, що він відхилив пропозицію Сіті щодо нового контракту із зарплатою в 12 млн євро за сезон. Зараз Сане в азійському турне, після повернення в нього вимагатимуть термінового рішення.

– Улі Хьонесс, Карл-Хайнц Румменігге та Хасан Саліхаміджич по приїзду зі США відправляться на зустріч з Сане та його представниками, щоб обговорити останній термін трансферу. У Німеччині вважають, що сторони вдарять по руках не пізніше 8-го серпня – тоді закривається вікно в Англії (продавати клуби АПЛ все одно зможуть до кінця літа).

– Ніко Ковач має чіткий план щодо Сане – йому гарантують місце в стартовому складі. "Наші менеджери показали йому план, який був погоджений. Лерой знає, чого тут очікувати. Коли футболіст з такими здібностями приходить в Баварію, він розуміє свої обов'язки", – сказав головний тренер. Це означає: "лава запасних" для Сержа Гнабрі або Кінгслі Комана.

Зусилля Хасана Саліхаміджича, спрямовані на Каллума Хадсона-Одоя, виявилися марними – англієць підписує новий контракт з Челсі. Розмови щодо Усмана Дембеле наразі затихли, адже Неймар, від якого залежить доля чемпіона світу, поки що залишається в ПСЖ. Хакім Зієш смирно чекає в Аяксі своєї черги, якщо ні з ким із зірок Баварія не домовиться.

Карл-Хайнц Румменігге утримався від чітких коментарів: "У матчі проти Реала ми побачили, що маємо хорошу команду – від голкіпера до форварда. Втім, Баварія все одно планує оформити один чи декілька трансферів".

Ймовірний бартер Дембеле на Алабу, форсований іспанською пресою, категорично заперечує Крістіан Фальк, хоча й підтверджує інтерес від Барси. Чемпіон Німеччини не хоче відпускати Девіда ні за яких умов. Щоправда, сам австрієць чітко не спростував чутки: "Такий інтерес – це визнання і честь для мене. Зараз я зосереджений на передсезонній підготовці з Баварією, хочу викладатися на повну".

Баварії приписують інтерес до іспанського таланта Марка Роки. За словами Румменігге, Мюнхен не контактував з Еспаньйолом і точно не робив пропозиції, про яку пишуть у пресі.

Внутрішні справи: лише один на вихід, вето для Санчеша

Рока в довгостроковій перспективі мав би стати заміною Тьягу Алькантарі. Поки що клуб акцентує увагу на продовженні співпраці зі своїм лідером, в якого термін дії угоди завершується через 2 роки. "Він з м'ячем вміє просто все. Тьягу може піднімати темп гри, або збивати його. Це тренер на полі", – захоплюється Ніко Ковач.

SportBild переконує, що Баварія до кінця літа не продаватиме гравців першої команди. Навіть молодого центрбека Лукаса Мая (перебуває в глибоченному запасі) "ротен" не хочуть відпустити в Нюрнберг для ігрової практики та досвіду.

Виняток можуть зробити тільки у випадку хорошої пропозиції щодо Жерома Боатенга. Захисник через особисті обставини покинув розташування Баварії, але отримує компліменти від тренера та голови правління.

Карл-Хайн Румменігге: "Боатенг зробив крок назустріч і заробив вістів. Він прибув у розташування в хорошій формі та з гарним настроєм".

Ніко Ковач: "Наразі ми думаємо, що він залишиться. Я задоволений Жеромом. Якщо він продовжить виступати за Баварію, то отримає стільки шансів, як будь-який гравець основи".

Рекордний новачок Лукас Ернандес, якому пророкують статус лідера оборони команди, продовжує тренуватися окремо від загальної групи. Поки футболісти під керівництвом Ковача зіграли 3 матчі Міжнародного кубка чемпіонів у США, Лукас самотужки набирав форму після травми в Німеччині. За оцінками медиків, він буде готовий до першого туру Бундесліги.

Румменігге запевняє, що Ренату Санчеш точно залишиться на Зебенер Штрассе – Баварія нібито відхилила "смачну" пропозицію іншого клубу щодо португальця, який досі не розкрився в Німеччині. "Це винятковий гравець, він залишиться в Баварії", – каже голова правління. Сам Санчеш, нагадаємо, відкрито говорив про бажання змінити клуб через низький рівень довіри.

Калле на вчорашній прес-конференції також похвалив прогрес і поведінку Роберта Лєвандовскі. Поляк пропустив матч з Міланом через дрібне пошкодження, тому ігровий час на вістрі атаки отримав Ян-Фіте Арп. "Ми хочемо випробувати його на різних позиціях, він віддається справі", – розповідає про 19-річного форварда Ніко Ковач.

Ну а головна новина прогриміла в німецькій пресі вчора ввечері – Улі Хьонесс в листопаді не балотуватиметься на вибори президента Баварії, а також достроково покине пост голови наглядової ради клубу. Це історичне рішення, адже Хьонесс провів на управлінських посадах у клубі 40 років. Багатьох такий розвиток подій шокував, зокрема й гравців Баварії. "Спершу я був шокований, до такого життя мене не готувало. Баварію важко без нього уявити", – найбільш красномовна реакція була в Девіда Алаби.

Своїм наступником на посаді президента клубу та голови наглядової ради Хьонесс бачить Герберта Гайнера, колишнього гендиректора Adidas. Посаду Румменігге в перспективі отримає Олівер Кан, і дует Гайнер-Кан стане майбутнім клубу.

"Ми – у повній дупі. Пора звідти вибиратися. Розпочнемо в суботу". Улі Хьонесс вижив в авіакатастрофі, відсидів у тюрмі і тролить Росію – правила життя президента Баварії