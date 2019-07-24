Бавария готовит "бомбу": Сане держит в напряжении, на горизонте Бекхэм и минус 100 млн, получены положительные сигналы

Надежный инсайдер Кристиан Фальк за последние дни выдал очередную порцию информации о Баварии и попытках подписать Лероя Сане, а председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге ответил на некоторые важные вопросы. Осматриваем свежие новости на Зебенер Штрассе.

Входящие трансферы: с Сане сложно, но есть сигнал

От Баварии ждут еще как минимум одного громкого приобретения до конца лета. Речь о вингере – клуб так и не нашел замену Арьену Роббену и Франку Рибери. Приоритетным вариантом остается Лерой Сане.

Грандиозное приобретение на замену Роббери, зависимость от Неймара, Вернер может уйти из рук – все о трансферах Баварии

Коротко о кейсе капризного немца исходя из сообщений SportBild и SkySport:

– Бавария получила позитивные сигналы от агентов Лероя – трансфер возможен. Рекордмайстер еще никогда не был столь позитивно настроен относительно приобретения Сане. Ранее "ротэн" контактировали с родителями Лероя, которые оформляли его переход в Ман Сити в 2016-м году. Теперь мюнхенские боссы начали переговоры с новым агентством Сане, которое возглавляет Дэвид Бекхэм.

– Между клубами еще не было никаких конкретных договоренностей по Сане. Манчестер Сити не планировал его продавать, но и не собирается удерживать силой. Позиция Гвардиолы: он не будет уговаривать подопечного остаться. Если Лерой выберет Баварию – Сити продаст его за 100+ миллионов евро.

– Ситуация подвешена в воздухе, поскольку футболист до сих пор не определился со своим будущим, хотя должен был сообщить решение на прошлой неделе. Говорят, что он отклонил предложение Сити относительно нового контракта с зарплатой в 12 млн евро за сезон. Сейчас Сане в азиатском турне, по возвращении у него будут требовать срочное решение.

– Ули Хенесс, Карл-Хайнц Румменигге и Хасан Салихамиджич по приезду из США отправятся на встречу с Сане и его представителями, чтобы обсудить последний срок трансфера. В Германии считают, что стороны ударят по рукам не позднее 8-го августа – тогда закрывается окно в Англии (продавать клубы АПЛ все равно смогут до конца лета).

– Нико Ковач имеет четкий план Сане – ему гарантируют место в стартовом составе. "Наши менеджеры показали ему план, который был согласован. Лерой знает, чего здесь ожидать. Когда футболист с такими способностями приходит в Баварию, он понимает свои обязанности", – сказал главный тренер. Это означает: "скамейка запасных" для Сержа Гнабри или Кингсли Комана.

Усилия Хасана Салихамиджича, направленные на Каллума Хадсона-Одоя, оказались напрасными – англичанин подписывает новый контракт с Челси. Разговоры об Усмане Дембеле сейчас утихли, ведь Неймар, от которого зависит судьба чемпиона мира, пока остается в ПСЖ. Хаким Зиеш смирно ждет в Аяксе своей очереди, если ни с кем из звезд Бавария не договорится.

Карл-Хайнц Румменигге воздержался от четких комментариев: "В матче против Реала мы увидели, что имеем хорошую команду – от голкипера до форварда. Впрочем, Бавария все равно планирует оформить один или несколько трансферов".

Вероятный бартер Дембеле на Алабу, форсированный испанской прессой, категорически отрицает Кристиан Фальк, хотя и подтверждает интерес от Барсы. Чемпион Германии не хочет отпускать Дэвида ни при каких условиях. Правда, сам австриец четко не опроверг слухи: "Такой интерес – это признание и честь для меня. Сейчас я сосредоточен на предсезонной подготовке с Баварией, хочу выкладываться на полную".

Баварии приписывают интерес к испанскому таланту Марку Роке. По словам Румменигге, Мюнхен не контактировал с Эспаньолом и точно не делал предложения, о котором пишут в прессе.

Внутренние дела: только один на выход, вето для Санчеша

Рока в долгосрочной перспективе должен стать заменой Тьягу Алькантаре. Пока клуб акцентирует внимание на продолжении сотрудничества со своим лидером, у которого срок действия соглашения истекает через 2 года. "Он с мячом умеет просто все. Тьягу может поднимать темп игры, или сбивать его. Это тренер на поле", – восхищается Нико Ковач.

SportBild утверждает, что Бавария до конца лета не будет продавать игроков первой команды. Даже молодого центрбека Лукаса Мая (находится в глубоком запасе) "ротэн" не хотят отпустить в Нюрнберг для игровой практики и опыта.

Исключение могут сделать только в случае хорошего предложения по Жерому Боатенгу. Защитник по личным причинам покинул расположение Баварии, но получает комплименты от тренера и председателя правления.

Карл-Хайн Румменигге: "Боатенг сделал шаг навстречу и заработал вистов. Он прибыл в расположение в хорошей форме и с хорошим настроением".

Нико Ковач: "Сейчас мы думаем, что он останется. Я доволен Жеромом. Если он продолжит выступать за Баварию, то получит столько шансов, как любой игрок основы".

Рекордный новичок Лукас Эрнандес, которому прочат статус лидера обороны команды, продолжает тренироваться отдельно от общей группы. Пока футболисты под руководством Ковача сыграли 3 матча Международного Кубка чемпионов в США, Лукас самостоятельно набирал форму после травмы в Германии. По оценкам медиков, он будет готов к первому туру Бундеслиги.

Румменигге уверяет, что Ренату Санчеш точно останется на Зебенер Штрассе – Бавария якобы отклонила "вкусное" предложение другого клуба по португальцу, который до сих пор не раскрылся в Германии. "Это исключительный игрок, он останется в Баварии", – говорит председатель правления. Сам Санчеш, напомним, открыто говорил о желании сменить клуб из-за низкого уровня доверия.

Калле на вчерашней пресс-конференции также похвалил прогресс и поведение Роберта Левандовски. Поляк пропустил матч с Миланом через мелкое повреждение, поэтому игровое время на острие атаки получил Ян-Фите Арп. "Мы хотим испытать его на разных позициях, он отдается делу", – рассказывает о 19-летнем форварде Нико Ковач.

Ну а главная новость прогремела в немецкой прессе вчера вечером – Ули Хенесс в ноябре не будет баллотироваться на выборах президента Баварии, а также досрочно покинет пост председателя наблюдательного совета клуба. Это историческое решение, ведь Хенесс провел на управленческих должностях в клубе 40 лет. Многих такое развитие событий шокировало, включая игроков Баварии. "Сначала я был шокирован, к такому жизнь меня не готовила. Баварию трудно без него представить", – самая красноречивая реакция была у Дэвида Алабы.

Своим преемником на посту президента клуба и председателя наблюдательного совета Хенесс видит Герберта Хайнера, бывшего гендиректора Adidas. Должность Румменигге в перспективе получит Оливер Кан, и дуэт Хайнер-Кан станет будущим клуба.

"Ми – у повній дупі. Пора звідти вибиратися. Розпочнемо в суботу". Улі Хьонесс вижив в авіакатастрофі, відсидів у тюрмі і тролить Росію – правила життя президента Баварії