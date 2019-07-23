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Хадсон-Одой узгодив новий контракт із Челсі

22:12 124 Читать на русском
Хадсон-Одой узгодив новий контракт із Челсі
Каллум Хадсон-Одой / Reuters

Лондонський Челсі та вінгер Каллум Хадсон-Одой домовилися про продовження співпраці на тривалий період.

Молодий англієць невдовзі продовжить контракт із Челсі, повідомляє Sky Sports.

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Нова угода Хадсона-Одоя розрахована на 5 років. Вінгер зароблятиме неймовірні 180 тисяч фунтів на тиждень плюс бонуси. Про перепідписання контракту "сині" прагнуть оголосити до старту нового сезону в АПЛ.

Про те, що Каллум Хадсон-Одой продовжить контракт із Челсі стало відомо після розмови 18-річного вихованця академії з новим головним тренером Френком Лемпардом. Раніше форвардом активно цікавилася мюнхенська Баварія.

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Челсі Челсі Англія Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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