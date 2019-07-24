Баварія – Мілан: активний пресинг Мюнхена, Ковач задоволений експериментами, прикра травма найкращого з "россонері"

Чемпіон Німеччини Баварія мінімально переграла італійський Мілан в матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Міжнародний кубок чемпіонів

Баварія – Мілан – 1:0

Гол: Горетцка, 45+3

Баварія: Нойєр (Ульрайх, 46) – Кімміх (Міхальєвіч, 46), Зюле, Павар, Девіс – Горетцка, Толіссо (Алькантара, 46), Санчеш (Сінгх, 59) – Мюллєр (Штіллєр, 80), Арп, Коман (Алаба, 59).

Мілан: Доннарумма – Калабріа, Габбія, Стрініч, Ернандес (Конті, 45) – Білья, Чалханоглу, Боріні (Брешіаніні, 90+1), Мальдіні (Кутроне, 58) – Кастільєхо (Міоніч, 90+1), Пйонтек.

Перша чверть матчу залишилася за Баварією: контроль м'яча та осмислені атаки проти відсутності моментів у суперника. Німці регулярно пропонували високий пресинг аж до чужого штрафного майданчика, завдяки чому Мілан помилявся та швидко віддавав м'яч. Водночас пресинг "россонері" Мюнхен вміло розбивав передачами на активні фланги з Девісом і Кімміхом.

Виділялася ліва бровка, де вийшли в парі два номінальні вінгери (Девіса награють фулбеком). Коман і Девіс в чомусь схожі за ігровим стилем, однак стараються не дублювати один одного. Француз дуже часто відходив у центр, а за ширину відповідав канадець – Альфонсо декілька разів непогано прострілив.

Баварія – Мілан – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Гра за сценарієм Баварії і майже без моментів тривала до середини тайму. Потім Мілан почав огризатися. Кращим був лівий фланг італійців, де попереду постійно допомагав Тео Ернандес. Майже вся гострота йшла від його підключень. На 23-й хвилині Тео створив шанс для Мальдіні, але нащадок легендарного сімейства ударом у дотик не влучив у площину воріт.

Варто пригадати епізод за участю Пйонтека, коли Кшиштоф вперше за довгий час вийшов на ударну позицію, але не влучив у ціль. Хорошу комбінацію за багатьма швидкими передачами завершив Калабріа – на його простріл вздовж лінії воріт ніхто не відгукнувся. Продовжував ходити на чужу половину Ернандес. На жаль, під кінець тайму черговий розкішний рейд Тео завершився травмою.

Під час періоду "небезпечного Мілана" Баварія не тримала гру під контролем, але відповідала своїми мінішансами. Санчеш вистрелив здалеку – повз ворота, Зюле головою замикав стандарт – теж в молоко. Арп, який в останній момент отримав місце в старті через пошкодження Лєвандовскі, дуже старався на вістрі (досі йому в основному давали ігровий час на фланзі). Нав'язував боротьбу, шукав вільні зони, стеріг передачі партнерів. З останнім виходило посередньо: або бракувало сантиметрів, або залазив у офсайд.

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У компенсований до першого тайму час Баварія забила єдиний гол у матчі. Кімміх змістився у півфланг і зразково покотив "коридором" у штрафний майданчик під вривання Горетцки. Леон легко переграв голкіпера. Нічого особливого, звичайний "баварський" м'яч. Навіть у цьому матчі мюнхенці й раніше намагалися таке провернути. В гольовому епізоді розіграли як по нотах.

На другий тайм Ніко Ковач підготував низку змін. В центр оборони вийшов юний Міхальєвіч, а Павар перейшов на правий фланг. Бенжамен однаково добре впорався зі своїми обов'язками на обох позиціях, віддавав хороші передачі. Як і очікувалося, француз додає тренеру багато простору для маневру. Що стосується хорватського хлопчини, він помітно нервував і намагався зіграти надійно, не "привезти".

Натомість "привіз" Зюле – на 64-й хвилині Ніклас обрізав усю команду та вивів Кутроне сам на сам з Ульрайхом. Голкіпер Баварії виграв дуель. Щоправда, до цього фейлу Баварія 20 хвилин не давала Мілану м'яч. Центральною фігурою став Алькантара, який з появою на полі повністю вів гру німців. Мілан не витримував високого пресингу, збивався на дальні передачі в нікуди та не міг побудувати атаку.

Баварія відбирала м'яч і відразу переходила в активну фазу наступу. На ударній позиції опинявся Мюллєр, а лівий фланг "ротен", де компанію Девісу склав вже Алаба, продовжував сипати навісами та ударами. Мілан чекав на помилки – і вони були. Чалханоглу дали пробити з-за меж карної зони – Ульрайх правильно вибрав позицію. Потім Свен сам "наварив" – суперник не покарав.

Останні хвилини краще провела Баварія. "Зірка півдня" навіть забила два голи, які арбітр справедливо скасував: Арп підіграв собі рукою, а Алаба потрапив у офсайд, приймаючи шедевральний асист від Алькантари. У підсумку – мінімальна перемога чемпіона Німеччини 1:0.

Баварія завершила виступи на Міжнародному кубку чемпіонів. 6 очок, перемоги над Реалом і Міланом, а також поразка Арсеналу. "Ротен" посідають поточне друге місце в таблиці. Ніко Ковач на прес-конференції сказав, що він не просто задоволений, а категорично задоволений туром по США. У Мілана ще матчі з Бенфікою та Манчестер Юнайтед.

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