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Баварія узгодила контракт із чемпіоном Європи Рокою – Еспаньйол не планує надавати знижку "ротен"

18:20 151 Читать на русском
Баварія узгодила контракт із чемпіоном Європи Рокою – Еспаньйол не планує надавати знижку "ротен"
Марк Рока / Getty Images

Мюнхенська Баварія домовилася про деталі особистого контракт з півзахисником іспанського Еспаньйола Марком Рокою.

Тепер "ротен" повинні домовитися з "папугами" щодо суми трансферу, повідомляє Marca.

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Мюнхенці готові віддати за хавбека 30 млн євро. Натомість Еспаньйол прагне отримати суму, передбачену клаусулою Роки – 40 млн у євровалюті. Раніше барселонський клуб уже відхилив пропозиції Манчестер Сіті та міланського Інтера.

До слова, в сезоні 2018/19 Марк Рока провів 35 матчів у Ла Лізі, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 асисти.

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